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搭漢他病毒郵輪　加拿大1乘客初步檢測陽性

▲▼ 洪迪亞斯號（MV Hondius）郵輪爆發漢他病毒疫情，乘客搭乘飛機返回加拿大。（圖／路透）

▲洪迪亞斯號郵輪爆發漢他病毒疫情，乘客搭乘飛機返回加拿大。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

洪迪亞斯號（MV Hondius）郵輪爆發漢他病毒疫情，加拿大官員16日表示，在搭乘該郵輪的加拿大乘客中，已有一人對漢他病毒安地斯（Andes）病毒株初步檢測為陽性。目前郵輪上感染漢他病毒的總病例為11例，且病患皆為郵輪乘客。

法新社、BBC等報導，洪迪亞斯號郵輪是在4月1日自阿根廷出發之後，爆發漢他病毒疫情，至今已有3名乘客死亡，其中2人確診漢他病毒。郵輪上有6名加拿大公民，2人在安大略省住處自我隔離，其餘4人在溫哥華島隔離。

根據卑詩省通報結果，在4名高風險個案之中有一人初步檢測對安地斯病毒株呈現陽性，出現輕微症狀，但仍需由國家微生物實驗室進行最終確認。漢他病毒分為許多型，安地斯病毒株是現階段唯一已知具有人傳人能力的病毒株。

患者是在14日與配偶一同入院治療，且配偶也出現輕微症狀。兩人皆為郵輪乘客，將待在醫院接受隔離；已知這對夫妻來自育空地區。

不過卑詩省衛生官員邦妮亨利（Bonnie Henry）說明，漢他病毒與新冠、流感等其他呼吸道疾病病毒不一樣，目前並不認為其具有大流行潛力。

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