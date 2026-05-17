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日本570年佛寺深夜惡火！狂竄火舌黑煙　住持驚逃「名畫恐燒毀」

記者羅翊宬／編譯

日本富山縣高岡市一座擁有逾570年歷史的佛寺「大法寺」，昨（16）日傍晚起驚傳火災。民眾發現寺內屋頂竄出火舌與大量黑煙後緊急報案，當局出動近20輛消防車灌救，直到今（17）日凌晨才將火勢撲滅。警方指出，包括住持在內等4人並無傷亡，但寺方透露本堂已全數燒毀，館藏文物恐受波及。

根據《日本放送協會》、《富士新聞網》，該起火災發生於16日晚間6時45分至7時，地點位在富山縣高岡市利屋町的大法寺。附近居民向消防通報，「看見屋頂冒出黑煙與火焰」，市中心一帶頓時陷入騷動。

消防單位獲報後，派出近20輛消防車前往灌救，火勢直到17日凌晨3時28分才完全撲滅，整場滅火行動歷時約8個小時40分鐘。另有報導指出，火勢在16日晚間10時20分左右已初步獲得控制。

警方表示，大法寺內平時有包括住持栗山啓允在內共4人居住，事發當下僅住持一人在寺內，發現失火後已自行逃出，目前並未確認有人受傷或受困。

根據大法寺官網，該佛寺創建於1453年，歷史可追溯至室町時代。寺方相關人士透露，「本堂已全燒毀」。報導指出，大法寺收藏有日本國家重要文化財、名畫家長谷川等伯的畫作，包括一塔兩尊像、日蓮像、鬼子母神十羅剎女像、三十番神像等，如今是否因火災受損，也引發外界關注。

此外，消防人員在滅火過程中，還發現距離大法寺西南方約60公尺的「通町御車山會館」2樓也冒出火焰與濃煙，隨即前往灌救，成功撲滅火勢。

警方與消防單位預計17日上午展開現場勘驗，將進一步調查起火原因，以及是否因延燒導致周邊建築物受影響。

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