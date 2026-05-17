　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「最美脫北者」的傳奇人生　從性奴成國際人權鬥士

因自幼失學，朴研美稱自己求知若渴。

▲因自幼失學，朴研美稱自己求知若渴。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

1993年出生於朝鮮惠山的朴研美，16歲抵達首爾，脫北成功。2016年，她出版《為了活下去》追憶跌宕的青春歲月，全球暢銷超過15萬冊，成為國際人權圈最受矚目的面孔。今年3月底，她來台舉辦讀者分享會，活動前接受我們的專訪。出版第一本書時，她仍需與美國作者合作，今時今日，全程皆以流利英文應答。專訪結束後，我撇過頭催促著攝影同事說：「快點，我們去書店拍幾張照片，燈光美、氣氛佳，在這裡拍的照片跟偵訊室一樣。」話音剛落，卻見她嘴角上揚，不免起了疑心，「咦，她聽得懂中文？」

果然，晚上的活動她直接用中文向讀者打招呼。訪問的這一天是3月31日，19年前的今天，她與母親從故鄉橫渡鴨綠江到中國，旋即被人口販子以合計近3百美元的價格賣給中國男人當性奴隸，為了生存，她在色情聊天室打工，在中國底層浮浮沉沉了快2年的時光，她當然聽得懂中文！

這些慘痛的經歷，都寫進了《為了活下去》：童年正值北韓大饑荒，得挖掘草根、抓蟲子果腹。14歲時，父親因從事走私貿易入獄，她和母親迫於無奈，只能橫渡鴨綠江脫北。未料，地獄的對岸還是地獄，母親為保護未成年的她，當眾遭人口販子強暴，母女雙雙被發賣。2年後，她在基督教組織的協助下，橫渡戈壁沙漠，從外蒙古飛往首爾展開新生活。在南韓念大學時，她憑藉亮眼外型在脫北者節目《現在去見你》成名，名聲讓她得以在世界青年領袖峰會和TED發表演說。21歲那年，她來到美國，初抵紐約時代廣場時，看見霓虹閃爍，一瞬間驚恐誤以為失火了，因為北韓教科書總是說，北韓發射的核彈「會在黑暗中發出萬丈光芒」，讓邪惡的資本主義帝國淪為火海。

朴研美（右）和媽媽、姊姊合照，歷經人口販運的黑暗，自由後的相聚顯得彌足珍貴。（翻攝自yeonmi_park IG）

▲朴研美（右）和媽媽、姊姊合照，歷經人口販運的黑暗，自由後的相聚顯得彌足珍貴。

其後，她的人生如同灰姑娘一般華麗大變身：出版社以110萬美元的預付版稅邀請她寫第一本書。暢銷作家的身分，讓她受邀搭乘私人噴射機參加美國亞馬遜創始人傑夫‧貝佐斯（Jeff Bezos）的派對，與史嘉蕾‧喬韓森同框拍照，也與希拉蕊同台演講。隨後，她入學哥倫比亞大學、結婚、生子、入籍美國，人生看似光明燦爛。然而3年前出版《趁我們還有時間》，一切都變了，她敲鑼打鼓地痛批美國高校的覺醒文化，控訴左派的種種舉措已讓美國變得跟北韓沒兩樣。昔日的自由派人權鬥士，被《紐約時報》打入右翼陣營，貼上了「川普同路人」標籤。

初到美國，朴研美狂看美國新聞練習聽力，媒體跟同儕說川普很邪惡、是法西斯，她點點頭，就信了，因為電視上的人和朋友英文都比她好，她沒有理由不相信。2016年川普當選，她躲到房間啜泣，覺得世界要毀了。她在川普第一個任期，發影片和他對著幹，要他不要作秀了，世界有值得他關注的事情，但2024年，她的立場徹底改變了。

「我的一票投給了川普。在這樣一個充滿複雜性的時代，人得要學著謙卑。關於全球政治與社會，我依然是個學生，這一次投票，我其實帶著很強烈的情感。」她語氣平和地解釋道：「我住紐約，疫情過後生活成本高得難以負擔，公共交通也變得非常不安全。不論在哪個政黨，政治人物都變得越來越有錢，跟我們一般人的日常困境越來越遠。作為公眾人物，我的責任是為平民發聲，而非為權貴效勞。雖然他（川普）上任一年多了—我們再觀察看看吧，但我確實存有一些擔憂。」

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


更多鏡週刊報導
北韓北美都荒唐2／從北韓經驗看美國　朴研美從荒唐地獄過渡荒唐戰場
北韓北美都荒唐3／就讀哥大驚覺充斥「政治正確」　她批偏激左派已似北韓極權統治
北韓北美都荒唐4／不滿自由世界年輕人被過度保護　朴研美談子女教養嚴厲如虎媽

粉絲看過來！！K-SPARK 「演唱會票券特區8880元-2張」提供星光雲粉絲即刻購買！

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
431 2 0855 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／孫安佐聲押禁見「拘留室過一夜」　士林地院14：30開庭
快訊／鄧愷威本季先發首勝投！5局無失分飆7K
「最美脫北者」的傳奇人生　從性奴成國際人權鬥士
快訊／高雄大樓驚傳槍響　男頭部中彈

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

致死率最高50%！剛果伊波拉疫情80死　WHO宣布公衛緊急事件

「最美脫北者」的傳奇人生　從性奴成國際人權鬥士

德總理：現在不會推薦孩子去美國

福特號海外部署326天創紀錄！　經歷伊朗戰爭及逮捕馬杜洛

美伊戰爭、台灣議題都沒重大進展！　川習重回「穩定僵局」

尋求強化軍力　北約秘書長將促歐洲軍火商提升產能

影片曝！　川普：美軍聯手奈及利亞擊殺伊斯蘭國指揮官

消息人士：英首相施凱爾打算辭去職務

義大利男開車衝上人行道！　連撞8人

美恐重啟攻打伊朗　軍事名稱擬改為「大錘行動」

川普：我任內中國不會攻台！　但卸任後可能動手

孫安佐河堤噴火遭拘…孫鵬狄鶯反應曝！　「短髮女友」趕赴分局

狄鶯護孫安佐：他傷害到誰了　酒後崩潰淚訴「都是我的錯」

習近平直球問「是否捍衛台灣」！　川普：我不談這個

孫安佐上銬到案畫面曝光！　態度配合未反抗

曼谷列車猛撞巴士起火　波及多車滿地殘骸...至少8身亡25傷

孫安佐慘了！實測「自製武器」火焰風暴狂噴　警方帶回偵訊(更1)

河堤實測「最新發明」！孫安佐戴鴨舌帽、口罩移送士檢複訊

高雄大寮驚傳死亡車禍！女騎士遭大貨車輾過　當場慘死

密室逃脫員工扮鬼勒頸亡　蔣萬安：缺管理制度、地方中央一起努力

致死率最高50%！剛果伊波拉疫情80死　WHO宣布公衛緊急事件

「最美脫北者」的傳奇人生　從性奴成國際人權鬥士

德總理：現在不會推薦孩子去美國

福特號海外部署326天創紀錄！　經歷伊朗戰爭及逮捕馬杜洛

美伊戰爭、台灣議題都沒重大進展！　川習重回「穩定僵局」

尋求強化軍力　北約秘書長將促歐洲軍火商提升產能

影片曝！　川普：美軍聯手奈及利亞擊殺伊斯蘭國指揮官

消息人士：英首相施凱爾打算辭去職務

義大利男開車衝上人行道！　連撞8人

美恐重啟攻打伊朗　軍事名稱擬改為「大錘行動」

中式燒餅夾進Taco肉醬竟然超搭！墨西哥女婿師承豆漿名店好手藝

擎天崗「一炮而紅」！Google地圖驚見新地標　網笑：國旅救星

綠曝川習會3觀察　重申兩岸維持現狀立場不變：與中國互不隸屬

台中19歲雙人組拿柴刀「砍菜作樂」　半夜3點警察找上門送辦

女神全恩菲回來了！　今晚國王關鍵晉級戰TPBL職籃季後賽首度應援

快訊／孫安佐聲押禁見「拘留室過一夜」　士林地院14：30開庭

騎士雙塔點名活塞2大威脅　形容G7要「先揮第一拳」

致死率最高50%！剛果伊波拉疫情80死　WHO宣布公衛緊急事件

鄧愷威5局無失分飆7K　本季首次先發勝到手！太空人4比1擊退遊騎兵

台鐵苗栗-豐原、香山-通霄降速行駛　部分列車恐延誤

TWICE「四面台演唱會」沒有下次？ 志效曝：鼻子塞衛生紙就上台！

國際熱門新聞

川普訪中團登機前「所有中國物品」全丟垃圾桶

日本爆「16歲殺人集團」　1婦遭刺死

馬爾地夫深海洞穴慘案再添一命！搜救員身亡

美恐重啟攻打伊朗　軍事名稱擬改為「大錘行動」

「最美脫北者」的傳奇人生　從性奴成國際人權鬥士

曼谷發生重大事故！　至少8死25傷

男被狂風捲上高空7秒　重摔奇蹟生還

川習閉門午宴　白宮團隊在外吃麥當勞

川普證實：北京拒買輝達H200晶片

影片曝！　川普：美軍聯手奈及利亞擊殺伊斯蘭國指揮官

馬爾地夫「深海洞穴」5溺斃！她臨時反悔活命

另一半外遇怎發現？9大偷吃警訊

消息人士：英首相施凱爾打算辭去職務

義大利男開車衝上人行道！　連撞8人

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

即／孫安佐這次真的大條了　家中藏2把槍

孫安佐經紀人交保　認「管不動」決定卸任

勞保＋國保繳28年！單身男過世「家屬只領9萬喪葬費」

70歲阿公「帶阿嬤進汽旅」！同行秒懂：遇過激戰2回合

狄鶯直播哭喊「都我的錯」心疼孫安佐：他是天才

快訊／08:46中部地區有感地震！　7縣市有感

YTR傑克雞翅挑戰低消噴4200拒上片：怕粉絲被坑

中和突現「1坪雨區」狂下1hr　民眾看呆

情侶擎天崗壞壞登B站！觀看超過27萬次

陽明山又見野戰！　這次竟是「群公爭母」纏成團

志祺七七訪到「創意私房翻版」公司　急下架影片道歉

孫安佐遭聲押禁見！上銬下囚車畫面曝

人妻當庭說出「激戰體位」！水果小王喊腰開刀不能做...慘破功

快訊／08:46南投埔里規模5.1「極淺層地震」　最大震度4級

昔鄰居陳屍飄屍臭…女星又爆家裡險失火急求救

更多

最夯影音

更多
川普：我任內中國不會攻台！　但卸任後可能動手

川普：我任內中國不會攻台！　但卸任後可能動手
孫安佐河堤噴火遭拘…孫鵬狄鶯反應曝！　「短髮女友」趕赴分局

孫安佐河堤噴火遭拘…孫鵬狄鶯反應曝！　「短髮女友」趕赴分局

狄鶯護孫安佐：他傷害到誰了　酒後崩潰淚訴「都是我的錯」

狄鶯護孫安佐：他傷害到誰了　酒後崩潰淚訴「都是我的錯」

習近平直球問「是否捍衛台灣」！　川普：我不談這個

習近平直球問「是否捍衛台灣」！　川普：我不談這個

孫安佐上銬到案畫面曝光！　態度配合未反抗

孫安佐上銬到案畫面曝光！　態度配合未反抗

熱門快報

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面