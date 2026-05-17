「最美脫北者」的傳奇人生　從性奴成國際人權鬥士

▲因自幼失學，朴研美稱自己求知若渴。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

1993年出生於朝鮮惠山的朴研美，16歲抵達首爾，脫北成功。2016年，她出版《為了活下去》追憶跌宕的青春歲月，全球暢銷超過15萬冊，成為國際人權圈最受矚目的面孔。今年3月底，她來台舉辦讀者分享會，活動前接受我們的專訪。出版第一本書時，她仍需與美國作者合作，今時今日，全程皆以流利英文應答。專訪結束後，我撇過頭催促著攝影同事說：「快點，我們去書店拍幾張照片，燈光美、氣氛佳，在這裡拍的照片跟偵訊室一樣。」話音剛落，卻見她嘴角上揚，不免起了疑心，「咦，她聽得懂中文？」

果然，晚上的活動她直接用中文向讀者打招呼。訪問的這一天是3月31日，19年前的今天，她與母親從故鄉橫渡鴨綠江到中國，旋即被人口販子以合計近3百美元的價格賣給中國男人當性奴隸，為了生存，她在色情聊天室打工，在中國底層浮浮沉沉了快2年的時光，她當然聽得懂中文！

這些慘痛的經歷，都寫進了《為了活下去》：童年正值北韓大饑荒，得挖掘草根、抓蟲子果腹。14歲時，父親因從事走私貿易入獄，她和母親迫於無奈，只能橫渡鴨綠江脫北。未料，地獄的對岸還是地獄，母親為保護未成年的她，當眾遭人口販子強暴，母女雙雙被發賣。2年後，她在基督教組織的協助下，橫渡戈壁沙漠，從外蒙古飛往首爾展開新生活。在南韓念大學時，她憑藉亮眼外型在脫北者節目《現在去見你》成名，名聲讓她得以在世界青年領袖峰會和TED發表演說。21歲那年，她來到美國，初抵紐約時代廣場時，看見霓虹閃爍，一瞬間驚恐誤以為失火了，因為北韓教科書總是說，北韓發射的核彈「會在黑暗中發出萬丈光芒」，讓邪惡的資本主義帝國淪為火海。

▲朴研美（右）和媽媽、姊姊合照，歷經人口販運的黑暗，自由後的相聚顯得彌足珍貴。

其後，她的人生如同灰姑娘一般華麗大變身：出版社以110萬美元的預付版稅邀請她寫第一本書。暢銷作家的身分，讓她受邀搭乘私人噴射機參加美國亞馬遜創始人傑夫‧貝佐斯（Jeff Bezos）的派對，與史嘉蕾‧喬韓森同框拍照，也與希拉蕊同台演講。隨後，她入學哥倫比亞大學、結婚、生子、入籍美國，人生看似光明燦爛。然而3年前出版《趁我們還有時間》，一切都變了，她敲鑼打鼓地痛批美國高校的覺醒文化，控訴左派的種種舉措已讓美國變得跟北韓沒兩樣。昔日的自由派人權鬥士，被《紐約時報》打入右翼陣營，貼上了「川普同路人」標籤。

初到美國，朴研美狂看美國新聞練習聽力，媒體跟同儕說川普很邪惡、是法西斯，她點點頭，就信了，因為電視上的人和朋友英文都比她好，她沒有理由不相信。2016年川普當選，她躲到房間啜泣，覺得世界要毀了。她在川普第一個任期，發影片和他對著幹，要他不要作秀了，世界有值得他關注的事情，但2024年，她的立場徹底改變了。

「我的一票投給了川普。在這樣一個充滿複雜性的時代，人得要學著謙卑。關於全球政治與社會，我依然是個學生，這一次投票，我其實帶著很強烈的情感。」她語氣平和地解釋道：「我住紐約，疫情過後生活成本高得難以負擔，公共交通也變得非常不安全。不論在哪個政黨，政治人物都變得越來越有錢，跟我們一般人的日常困境越來越遠。作為公眾人物，我的責任是為平民發聲，而非為權貴效勞。雖然他（川普）上任一年多了—我們再觀察看看吧，但我確實存有一些擔憂。」

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