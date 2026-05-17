俯衝第一視角！　烏軍無人機炸毀「造價12億」俄軍別-200

▲澤倫斯基在X公布烏克蘭無人機摧毀別-200的第一視角影片。（圖／X@ZelenskyyUa）



記者吳美依／綜合報導

烏克蘭表示，其無人機深入俄羅斯境內將近620英里（將近1000公里），摧毀一架罕見且造價高達4000萬美元（約新台幣12.6億元）的別-200（Be-200）水陸兩用飛機，第一視角攻擊畫面全被錄下。

俄戰機被毀 第一視角影像曝光

根據烏克蘭總統澤倫斯基在X公布影像，一架烏軍無人機俯衝，擊中停放在機場的飛機。此外，俄羅斯境內與佔領區的一艘彈藥運輸船、多套防空系統、一座訓練中心及多座石油設施也被襲擊。

他表示，這次打擊行動是為了回應俄羅斯本週一系列飛彈與無人機攻擊的「長程制裁」行動之一，「對於俄羅斯的所作所為，我們這些回應完全具有正當性。我們將持續擴大這些制裁的射程與規模。」

Our long-range sanctions this week. Most of the operations are still ongoing, so the video captures only a portion of our results. Be-200 amphibious aircraft, a Ka-27 helicopter, a cargo vessel carrying ammunition, a Pantsir-S1 surface‑to‑air missile and gun system, a Tor… pic.twitter.com/kX3oPCuok8 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 16, 2026

《每日電訊報》無法獨立核實這些攻擊，但事後衛星影像顯示，位於亞速海（Azov Sea）沿岸的葉伊斯克軍用機場（Yeysk military airfield）確實有飛機遭到嚴重破壞。

本週稍早，俄羅斯對烏克蘭發動衝突以來最大規模的單日無人機空襲，造成至少24人喪命。《每日電訊報》指出，儘管普丁宣稱戰爭即將結束，卻無意停止入侵。俄軍每在戰場上陷入困境，經常會對平民目標發動大規模遠程攻擊。不過，烏軍無人機部隊的最近一系列打擊顯示其能力持續精進，正讓俄軍付出越來越沉重的代價。

⚡ Satellite images have confirmed that a Ukrainian drone strike completely wiped out a rare Russian amphibious aircraft at a military airfield.



???? https://t.co/4GIpmx8zXW pic.twitter.com/cpyoJHdTyC — UNITED24 Media (@United24media) May 15, 2026

罕見又昂貴 別-200功能超多元

別-200造價據信高達4000萬美元，自1998年首飛以來僅生產20架。這架雙渦輪噴射水陸兩用滅火機，能夠在傳統跑道和水面上起降，主要設計用於一次汲取12噸水灌救森林火災，但也具備搜救、海上偵察及後勤運輸能力。

今年1月，一架別-200曾闖入波羅的海北約領空，遭義大利颱風戰機緊急攔截。