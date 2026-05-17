致死率最高50%！剛果伊波拉疫情80死　WHO宣布公衛緊急事件

▲剛果民主共和國再度爆發伊波拉病毒。（資料照／路透）



記者吳美依／綜合報導

世界衛生組織（WHO）17日宣布，剛果民主共和國與烏干達爆發的伊波拉（Ebola）疫情已構成「國際關注公衛緊急事件」（PHEIC）。剛果公衛當局表示，引發這波疫情的病毒株致死率最高可達50％，而且目前尚無疫苗或特定療法。

《路透社》引述WHO最新數據報導，截至16日為止，剛果東部伊圖里省（Ituri）已累計8起實驗室確診案例、246起疑似病例，並有80人疑似病歿，疫情範圍橫跨布尼亞（Bunia）、魯安帕拉（Rwampara）及蒙布瓦盧（Mongbwalu）等至少三個衛生管轄區。

剛果衛生部15日則表示，發生於東部省份的疫情已有80人喪生。衛生部長康巴（Samuel-Roger Kamba）16日警告，「此病毒株致死率非常高，可達到50%」，而且沒有疫苗，也沒有特定療法。

WHO還指出，烏干達首都坎帕拉（Kampala）15與16日相繼出現2起實驗室確診病例，2名病患均為自剛果入境的旅客，其中一人已不治身亡。

此外，剛果首都金夏沙（Kinshasa）亦通報1起確診病例，患者同樣來自東部伊圖里省。

值得注意的是，WHO表示，這波由本迪布焦（Bundibugyo）病毒株引發的疫情雖構成「國際關注公衛緊急事件」，但尚不符合「大流行緊急事件」（pandemic emergency）。

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