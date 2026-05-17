福特號海外部署326天創紀錄！　經歷伊朗戰爭及逮捕馬杜洛

Over 4,500 warriors from the USS Gerald R. Ford Carrier Strike Group—serving aboard the USS Ford, USS Bainbridge, and USS Mahan—have completed a 326-day historic deployment marked by extraordinary endurance and service, including the birth of 76 children during the deployment.… pic.twitter.com/zay5uGirTZ — Department of War (@DeptofWar) May 16, 2026

記者張靖榕／綜合報導

歷經長達11個月海外部署後，全球最大航空母艦「福特號」（USS Gerald R. Ford）16日終於返回美國維吉尼亞州諾福克海軍基地，創下越戰以來美國航艦最長部署紀錄。

5000名水手在11個月內歷經2次重大任務

美聯社報導，福特號與兩艘護航驅逐艦「班布里吉號」（USS Bainbridge）及「馬漢號」（USS Mahan）一同返港，約5000名水手自去年6月離港後，首度與家人重聚。美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）也親自到場迎接。

▲美國航母福特號歷經11個月海外部署，終於返港。（圖／翻攝美國海軍作戰部）



福特號此次部署期間，曾支援美國與伊朗的戰爭，並參與委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）遭美軍逮捕相關行動。美軍也因此向福特號與隨行艦隊頒發「總統褒獎部隊狀」（Presidential Unit Citation），表揚其在面對「頑強敵人」時展現的突出戰功。

福特號去年6月自維吉尼亞啟航後，先前往地中海，之後調派至加勒比海，參與該地區數十年來最大規模的海軍集結。之後又因美伊緊張升高，轉往中東執行任務，並於3月初進入紅海。

越戰後部署最久船艦

根據美國海軍學會新聞（U.S. Naval Institute News）統計，福特號此次共在海上待了326天，創下越戰後最長航艦部署紀錄。僅1973年的「中途島號」（USS Midway）332天，以及1965年的「珊瑚海號」（USS Coral Sea）329天部署時間更長。