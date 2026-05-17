美伊戰爭、台灣議題都沒重大進展！　川習重回「穩定僵局」

▲美國總統川普與中國國家主席習近平。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普結束訪中行程後返回華府。外媒分析指出，這場與中國國家主席習近平的峰會雖成功讓美中關係暫時回穩，但雙方在貿易、台灣與地緣政治等核心議題上幾乎沒有重大突破，形同「穩定中的僵局」。

三大重點議題未取得進展 中國也沒買波音

路透報導，川普此次北京行主打恢復「建設性戰略穩定」，並試圖延續美中之間的貿易休戰。不過，雙方並未宣布具體大型協議，也沒有針對伊朗戰爭、人工智慧、台灣等敏感議題取得實質進展。

川普此行曾高調宣稱，中國將購買美國農產品與波音（Boeing）客機，但相關細節仍相當有限。中國商務部後續也表示，目前僅屬「初步共識」，許多內容仍待進一步協商與確認。

川普政府強勢態度轉向控管風險 中國經濟疲弱硬不起來

分析人士指出，相較於2025年初美方曾祭出高額關稅、強硬施壓中國，如今川普政府態度已明顯轉向穩定與控管風險，北京也因此獲得更多外交與經濟喘息空間。

報導認為，中國目前更傾向維持現有脆弱平衡，尤其在國內經濟疲弱與科技競爭壓力下，北京希望避免與美國再度全面衝突；但對美國而言，包括中國貿易政策、印太軍事擴張與台灣問題等核心矛盾，仍幾乎未獲解決。

此外，川普此行原本也被視為爭取中國協助處理伊朗戰爭的重要外交機會，但最終未見北京公開承諾對德黑蘭施壓。