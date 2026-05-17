尋求強化軍力　北約秘書長將促歐洲軍火商提升產能

▲北約秘書長呂特。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

隨著北大西洋公約組織（NATO）加速強化歐洲軍事實力，北約秘書長呂特（Mark Rutte）下周將在布魯塞爾會見歐洲主要軍火企業高層，敦促業界加大投資與提升產能，同時也試圖化解美國總統川普對北約的不滿情緒。

北約軍事產能擴大壓力增

英國《金融時報》（Financial Times）報導，呂特此行除向歐洲軍工企業傳達北約對國防工業擴張的期待，也是在為7月於土耳其安卡拉舉行的北約年度峰會鋪路。知情人士指出，呂特雖經常與歐洲國防企業領袖接觸，但一次召集多家大型軍火商並不常見，顯示北約內部對擴大軍事產能的急迫感正持續升高。

預計出席會議的企業，包括德國萊茵金屬（Rheinmetall）、法國賽峰集團（Safran）、歐洲空中巴士（Airbus）、瑞典紳寶（Saab）、MBDA以及義大利萊昂納多（Leonardo）等主要軍工集團。

報導指出，川普近期對北約未全面支持他對伊朗的軍事行動感到不滿，因此北約也希望歐洲軍火商協助提高軍事產能，以滿足川普要求盟國增加國防支出的壓力。

此外，由於歐洲對美國安全承諾的疑慮升高，各國也希望藉由增加本土軍工投資，降低對美國軍備的依賴。

歐洲政府與軍火業者存在分歧

去年海牙北約峰會中，成員國已同意響應川普提出的目標，將國防支出提高至GDP的5%。若歐洲盟國全面達標，到了2035年，歐洲年度國防支出將比2024年增加約1兆美元（約新台幣29.9兆元）。

不過，歐洲軍火企業與各國政府近年對產能不足的原因始終存在分歧。業界認為，各國政府未提供足夠長期採購合約；而政府則批評業者未能及時擴建生產能力。

雖然歐洲近年已逐步改善彈藥短缺問題，但長程飛彈供應如今已成為歐洲防務體系面臨的主要挑戰之一。