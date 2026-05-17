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影片曝！　川普：美軍聯手奈及利亞擊殺伊斯蘭國指揮官

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普表示，美軍與奈及利亞部隊15日聯手擊斃一名伊斯蘭國（ISIS）高階指揮官，稱此行動已大幅削弱該組織的全球作戰能力。

▲美軍與奈及利亞擊殺ISIS高層。（圖／翻攝X）

▲美軍與奈及利亞擊殺ISIS高層。（圖／翻攝X）

川普宣布擊殺恐怖分子

川普在Truth Social發文指出，美軍是在他的指示下，與奈及利亞武裝部隊共同執行一場「精心策劃且極為複雜」的軍事任務，成功殲滅「世界上最活躍的恐怖分子之一」。

川普指出，遭擊斃的目標為明努基（Abu-Bilal al-Minuki），並稱其為「全球ISIS第二號人物」。他表示，「他將無法再恐嚇非洲人民，也無法再協助策劃針對美國人的攻擊。」

美國財政部文件，明努基1982年出生於奈及利亞東北部波諾州（Borno），多年來一直是奈及利亞軍方重點追捕對象。奈國曾於2024年誤認他已遭擊斃，但總統提努布（Bola Tinubu）發言人奧納努加（Bayo Onanuga）17日表示，那是「身分誤認」。

美防長：擊斃明努基與核心團隊

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）表示，美軍數月來持續追蹤這名「在奈及利亞屠殺基督徒」的ISIS高層，並稱「我們擊斃了他，還有他的整個核心團隊」。

奈及利亞總統府也證實此次聯合行動，表示奈及利亞與美軍在查德湖盆地（Lake Chad Basin）對明努基據點發動空襲，並擊斃多名ISIS幹部。

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