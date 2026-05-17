消息人士：英首相施凱爾打算辭去職務

▲英國首相施凱爾。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

英國首相施凱爾（Keir Starmer）近期面臨執政以來最嚴峻的黨內壓力。多家英媒指出，在工黨地方選舉表現不佳後，已有數十名工黨國會議員要求施凱爾下台，黨內也開始出現接班與領導權之爭；對此，消息人士指出，施凱爾私下已決定將辭任，但會依照自己的時間安排。

《每日郵報》（Daily Mail）專欄作家霍吉斯（Dan Hodges）近日引述消息人士說法稱，施凱爾已向密友透露，打算辭去首相職務，但希望能依照自己的條件與時間安排離開，而非在黨內逼宮壓力下被迫下台。相關報導目前已在英國政壇引發討論。

近期工黨內部動盪持續升高。前衛生大臣史翠廷（Wes Streeting）已公開表示，若工黨啟動領導權選舉，他將投入角逐；同時，大曼徹斯特市長伯納姆（Andy Burnham）也正準備重返國會，被視為另一名潛在挑戰者。

英媒報導，施凱爾雖然仍拒絕辭職，並強調自己會繼續領導政府，但黨內已有超過70名工黨議員要求他規劃退場時程，部分內閣成員也私下對其領導能力表達疑慮。

目前工黨內部主要爭論，集中在施凱爾是否已失去帶領工黨對抗改革英國黨（Reform UK）與保守黨的能力。隨著支持度下滑與地方選舉失利，英國政壇對於工黨未來領導布局的關注也持續升溫。