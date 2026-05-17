　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

義大利男開車衝上人行道！　連撞8人

▲義大利男子開車衝撞路人 。（圖／翻攝X，下同）

▲義大利男子開車衝撞路人 。（圖／翻攝X，下同）

記者張靖榕／綜合報導

義大利北部城市摩狄納（Modena）市中心16日發生汽車衝撞行人事件，一輛汽車突然衝上人行道撞擊民眾，造成8人受傷，其中4人傷勢嚴重。警方目前已逮捕一名30多歲男性駕駛。

當地警方指出，肇事男子在衝撞行人後，還持刀下車揮舞，引發現場民眾恐慌。摩狄納市長梅澤提（Massimo Mezzetti）接受義大利廣播電視公司RaiNews24訪問時表示，事件造成4人重傷，目前正在接受治療。

▲▼義大利男子開車衝撞路人 。（圖／翻攝X）

▲▼義大利男子開車衝撞路人 。（圖／翻攝X）

梅澤提指出，嫌犯為義大利籍，出生於貝加莫（Bergamo），具有北非血統，目前居住在摩狄納地區。他表示，從目前掌握情況來看，駕駛人似乎是故意將車輛開上人行道，撞擊多名路人後再衝進一家商店櫥窗。

梅澤提說，「該名男子之後下車並揮舞刀械。有一名男子試圖阻止他，結果受到輕傷。」

▲▼義大利男子開車衝撞路人 。（圖／翻攝X）

現場目擊者則向RaiNews24表示，肇事駕駛疑似受到酒精或毒品影響，不過當局尚未證實相關說法，目前仍在進一步調查犯案動機與事發經過。

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）也在社群平台X發文，向傷者及其家屬表達慰問，「我向所有傷者及其家屬表達關懷與聲援。」

粉絲看過來！！K-SPARK 「演唱會票券特區8880元-2張」提供星光雲粉絲即刻購買！

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
431 2 0855 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中和突現1坪雨區！　整條巷唯獨「路中一小塊」狂下1小時
今「晴熱如夏」飆36℃　暖氣團籠罩台灣10天
孫安佐聲押禁見　「上銬下囚車」畫面曝光
台灣球員MLB新紀錄！　李灝宇解鎖先發3棒
快訊／孫安佐遭聲押禁見！　經紀人交保認「管不動」決定卸任

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

尋求強化軍力　北約秘書長將促歐洲軍火商提升產能

影片曝！　川普：美軍聯手奈及利亞擊殺伊斯蘭國指揮官

消息人士：英首相施凱爾打算辭去職務

義大利男開車衝上人行道！　連撞8人

美恐重啟攻打伊朗　軍事名稱擬改為「大錘行動」

日本爆「16歲殺人集團」69歲婦遭闖宅刺死　4高中生落網

印度男被狂風捲上高空7秒　重摔百公尺外農田奇蹟生還

川習閉門午宴幕後曝光　白宮團隊「被排除在外」吃漢堡薯條

馬爾地夫深海洞穴慘案再添一命！潛水員搜救「嚴重不適」身亡

曼谷發生重大事故！　至少8死25傷

川普：我任內中國不會攻台！　但卸任後可能動手

狄鶯護孫安佐：他傷害到誰了　酒後崩潰淚訴「都是我的錯」

孫安佐河堤噴火遭拘…孫鵬狄鶯反應曝！　「短髮女友」趕赴分局

習近平直球問「是否捍衛台灣」！　川普：我不談這個

孫安佐上銬到案畫面曝光！　態度配合未反抗

曼谷列車猛撞巴士起火　波及多車滿地殘骸...至少8身亡25傷

孫安佐慘了！實測「自製武器」火焰風暴狂噴　警方帶回偵訊(更1)

河堤實測「最新發明」！孫安佐戴鴨舌帽、口罩移送士檢複訊

高雄大寮驚傳死亡車禍！女騎士遭大貨車輾過　當場慘死

密室逃脫員工扮鬼勒頸亡　蔣萬安：缺管理制度、地方中央一起努力

尋求強化軍力　北約秘書長將促歐洲軍火商提升產能

影片曝！　川普：美軍聯手奈及利亞擊殺伊斯蘭國指揮官

消息人士：英首相施凱爾打算辭去職務

義大利男開車衝上人行道！　連撞8人

美恐重啟攻打伊朗　軍事名稱擬改為「大錘行動」

日本爆「16歲殺人集團」69歲婦遭闖宅刺死　4高中生落網

印度男被狂風捲上高空7秒　重摔百公尺外農田奇蹟生還

川習閉門午宴幕後曝光　白宮團隊「被排除在外」吃漢堡薯條

馬爾地夫深海洞穴慘案再添一命！潛水員搜救「嚴重不適」身亡

曼谷發生重大事故！　至少8死25傷

國中會考第二天！考「自然、英文、英聽」　最後提醒看這裡

百年變局下的川習會

科技業不再瘋狂徵才　哈佛教授：AI不是資工系退燒唯一原因

擎天崗「野砲手」神隱放鳥警察！　最慘恐被通緝

尋求強化軍力　北約秘書長將促歐洲軍火商提升產能

賈永婕嗆「不當台灣人就走啊」　藍議員酸：徹底青鳥化

影片曝！　川普：美軍聯手奈及利亞擊殺伊斯蘭國指揮官

鍾明軒改賣雞蛋糕　「財務危機」後新計畫

球鞋圈狂吹「元祖灰與牛仔藍」　IU穿NB 204L超可愛、道奇聯名限量收藏

消息人士：英首相施凱爾打算辭去職務

徐若瑄穿白裙吃東西遭阻止 餓到大喊：虐待中年婦女！

國際熱門新聞

日本爆「16歲殺人集團」　1婦遭刺死

川普訪中團登機前「所有中國物品」全丟垃圾桶

馬爾地夫深海洞穴慘案再添一命！搜救員身亡

曼谷發生重大事故！　至少8死25傷

川習閉門午宴　白宮團隊在外吃麥當勞

男被狂風捲上高空7秒　重摔奇蹟生還

川普證實：北京拒買輝達H200晶片

馬爾地夫「深海洞穴」5溺斃！她臨時反悔活命

伴娘熱舞「禮服突裂開」！蜜桃臀被看光

另一半外遇怎發現？9大偷吃警訊

台獨很冒險！　川普專訪逐字稿一次看

川普不希望台灣獨立？　學者：曲解原意

美恐重啟攻打伊朗　軍事名稱擬改為「大錘行動」

馬爾地夫「深海洞穴」奪5命！

更多熱門

相關新聞

馬爾地夫「深海洞穴」5溺斃！她臨時反悔活命

馬爾地夫「深海洞穴」5溺斃！她臨時反悔活命

由5名義大利人組成的潛水研究團隊14日在馬爾地夫瓦夫環礁（Vaavu Atoll）進行深潛活動，但下水後卻再也沒能浮出水面，目前全數推定罹難。然而另一名同團女大生在下水前已經穿好潛水裝備，但臨時決定不入水，沒想到成為此次事故唯一生還者。

川普威脅撤駐歐美軍　點名德義西

川普威脅撤駐歐美軍　點名德義西

22歲雙胞胎觸電亡　屍體被發現時緊緊相擁

22歲雙胞胎觸電亡　屍體被發現時緊緊相擁

中東戰火！義大利稅制超香　吸引富豪

中東戰火！義大利稅制超香　吸引富豪

不挺！義大利暫停與以色列國防協議

不挺！義大利暫停與以色列國防協議

關鍵字：

義大利

讀者迴響

熱門新聞

即／孫安佐這次真的大條了　家中藏2把槍

孫安佐經紀人交保　認「管不動」決定卸任

勞保＋國保繳28年！單身男過世「家屬只領9萬喪葬費」

狄鶯直播哭喊「都我的錯」心疼孫安佐：他是天才

70歲阿公「帶阿嬤進汽旅」！同行秒懂：遇過激戰2回合

志祺七七訪到「創意私房翻版」公司　急下架影片道歉

情侶擎天崗壞壞登B站！觀看超過27萬次

YTR傑克雞翅挑戰低消噴4200拒上片：怕粉絲被坑

孫安佐遭聲押禁見！上銬下囚車畫面曝

孫安佐經紀人「重讀」涉持大麻3萬交保

人妻當庭說出「激戰體位」！水果小王喊腰開刀不能做...慘破功

國道3號2車碰撞「一輛撞爛」！2駕駛均無傷

日本爆「16歲殺人集團」　1婦遭刺死

張員瑛搶輸C位！同框金智媛被當場請走

代理變冒牌　假保養品8年撈13.6億

更多

最夯影音

更多
川普：我任內中國不會攻台！　但卸任後可能動手

川普：我任內中國不會攻台！　但卸任後可能動手
狄鶯護孫安佐：他傷害到誰了　酒後崩潰淚訴「都是我的錯」

狄鶯護孫安佐：他傷害到誰了　酒後崩潰淚訴「都是我的錯」

孫安佐河堤噴火遭拘…孫鵬狄鶯反應曝！　「短髮女友」趕赴分局

孫安佐河堤噴火遭拘…孫鵬狄鶯反應曝！　「短髮女友」趕赴分局

習近平直球問「是否捍衛台灣」！　川普：我不談這個

習近平直球問「是否捍衛台灣」！　川普：我不談這個

孫安佐上銬到案畫面曝光！　態度配合未反抗

孫安佐上銬到案畫面曝光！　態度配合未反抗

熱門快報

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面