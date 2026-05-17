義大利男開車衝上人行道！　連撞8人

▲義大利男子開車衝撞路人 。（圖／翻攝X，下同）



記者張靖榕／綜合報導

義大利北部城市摩狄納（Modena）市中心16日發生汽車衝撞行人事件，一輛汽車突然衝上人行道撞擊民眾，造成8人受傷，其中4人傷勢嚴重。警方目前已逮捕一名30多歲男性駕駛。

當地警方指出，肇事男子在衝撞行人後，還持刀下車揮舞，引發現場民眾恐慌。摩狄納市長梅澤提（Massimo Mezzetti）接受義大利廣播電視公司RaiNews24訪問時表示，事件造成4人重傷，目前正在接受治療。

梅澤提指出，嫌犯為義大利籍，出生於貝加莫（Bergamo），具有北非血統，目前居住在摩狄納地區。他表示，從目前掌握情況來看，駕駛人似乎是故意將車輛開上人行道，撞擊多名路人後再衝進一家商店櫥窗。

梅澤提說，「該名男子之後下車並揮舞刀械。有一名男子試圖阻止他，結果受到輕傷。」

現場目擊者則向RaiNews24表示，肇事駕駛疑似受到酒精或毒品影響，不過當局尚未證實相關說法，目前仍在進一步調查犯案動機與事發經過。

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）也在社群平台X發文，向傷者及其家屬表達慰問，「我向所有傷者及其家屬表達關懷與聲援。」