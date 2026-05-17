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美恐重啟攻打伊朗　軍事名稱擬改為「大錘行動」

▲美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

2名美國官員透露，若目前美伊停火局勢破裂，美國總統川普決定重啟大規模軍事行動，美軍正考慮將對伊朗戰事重新命名為「大錘行動」（Operation Sledgehammer），取代先前的「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）。

美擬展開「大錘行動」

NBC News報導，美國政府內部近期已開始討論是否改用新行動名稱，包括「大錘行動」，此舉除了象徵軍事行動重新展開，也可能涉及美國國內法律問題。川普政府可能藉此主張，新的軍事行動等同重新開戰，進而重啟依據美國法律規定、需國會授權的60天軍事行動時限。

美國與以色列曾於2月28日聯手對伊朗展開大規模軍事攻勢，行動代號為「史詩怒火行動」。之後，美伊雙方於4月初達成停火協議並展開外交談判，川普政府隨後宣布行動結束，同時通知國會，美國與伊朗的敵對行動已經停止。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）上周也向媒體表示，「史詩怒火行動已經結束」。

川普政府企圖二次繞過國會屏障　向伊朗開戰

根據1973年《戰爭權力法》（War Powers Resolution），美國總統若在未獲國會正式授權情況下展開軍事行動，須在48小時內通知國會，而且軍隊必須在60天內撤離，除非國會進一步批准軍事行動。川普政府則主張，「史詩怒火行動」在持續40天後便已暫停，因此尚未觸及60天上限。

近期美國與伊朗再度互相開火，伊朗也阻止船隻通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），而川普則持續對伊朗實施封鎖措施。一名美國官員表示，川普目前仍在評估多種方案，希望重新開放荷莫茲海峽並打破僵局，但對美伊外交談判能否成功已抱持高度懷疑。

不過，該官員也強調，截至目前為止，川普尚未正式下令美軍重啟大規模作戰行動。

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