日本爆「16歲殺人集團」69歲婦遭闖宅刺死　4高中生落網

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日本栃木爆「16歲殺人集團」69歲婦遭刺死　4高中生全落網

記者董美琪／綜合報導

日本栃木縣上三川町14日發生一起重大強盜殺人案，一名69歲婦人在住家內遭刺殺身亡，兩名兒子也在返家時遭毆打受傷。警方16日再逮捕兩名16歲男高中生後，全案已有4名少年落網，且全數年僅16歲。警方懷疑，案件背後與近年日本頻傳、透過「暗黑打工」招募執行者的「匿名流動型犯罪集團（匿流）」有關。

白天民宅搶劫　婦人遭刺身亡

根據《NHK》與《讀賣新聞》報導，警方指出，14日上午9時25分左右，多名嫌犯闖入栃木縣上三川町一處民宅搜刮財物。69歲婦人富山英子在屋內遭持刀攻擊，胸口等處被刺後死亡。

當時正在戶外務農的40多歲長子與30多歲次子返家後，也遭嫌犯攻擊，兩人頭部受傷送醫，所幸沒有生命危險。

▲▼警察,警車,日本警察,日本警車。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲日本栃木縣發生強盜殺人案，69歲婦人遭刺死，兩名兒子也被打傷。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

4名嫌犯全是16歲少年　警懷疑涉「匿流」

警方15日率先逮捕兩名住在相模原市的16歲少年，16日又陸續拘捕另外兩名16歲男高中生，其中一人住在川崎市。至此，全案遭逮捕人數已增至4人。

辦案人員認為，4名少年疑似就是實際進入住家犯案的執行者，背後恐另有負責下達命令的上層人士，案件可能涉及以「暗黑打工」方式招募年輕人的「匿流」犯罪組織。

監視器鎖定嫌犯

警方表示，透過案發地周邊監視器畫面等線索，鎖定其中一名少年身分，並於15日晚間在相模原市住家附近趁其外出時將人逮捕。

此外，警方也在附近公園停車場發現一輛白色高級進口車，懷疑是犯案集團使用的交通工具，目前正進一步鑑識與追查。

少年稱「同學找我加入」　疑有幕後主使

警方今天上午已將最早落網的男高中生移送宇都宮地方檢察廳。該名少年供稱，是受到同年級友人邀約才參與犯案，並表示其他同夥事後開車逃離現場。

相關人士透露，現場至少有4人參與行動，但不排除另有在背後操控、負責指揮的主嫌尚未曝光。

前警視廳幹部：典型「匿流」

曾任警視廳搜查一課理事官、長期負責重大刑案偵辦的副島雅彥分析指出，這類犯罪模式近年在日本逐漸增加。

他表示，幕後指示者往往認為，只要能取得金錢，即使執行者被捕也無所謂，因此會利用年輕人作為前線犯案工具。他研判，嫌犯可能原本打算逼迫住戶前往金融機構提款，才會選在白天犯案，這也是「匿流」案件常見特徵。犯罪集團可能認為未成年少年較容易操控，因此招募對象年齡有逐漸下降趨勢。

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