印度男被狂風捲上高空7秒　重摔百公尺外農田奇蹟生還

▲一名男子被狂風捲上天的驚悚畫面在網上流傳，沒想到他被送醫急救大難不死，不過他出院隔日又因身體惡化返院治療。（圖／翻攝自X／sauravyadav1133）



圖文／CTWANT

印度北部13日晚間遭逢強烈沙塵暴、暴雨及雷擊強襲，造成包含北方邦（Uttar Pradesh）在內的多個地區災情慘重，甚至有一名男子被捲上天的畫面在社群上流傳。該名男子除了被捲上15公尺高空，更被拋至100多公尺外的甘蔗田，被緊急送醫搶救，奇蹟生還；不過男子出院後身體又突然惡化，目前已返院接受治療。

根據外媒《印度時報》報導，這名被強風捲上天的男子是來自北方邦巴雷利市的南赫（Mohd Nanhe），現年50歲，平時是一名電動三輪車司機。事發當天南赫前往婚宴廣場載運貨物，但傍晚氣候驟變，颳起狂風，他注意到廣場的鐵皮棚架快被吹到翻起，情急之下用繩子繫住棚架並奮力拉住；豈料，暴風猛烈，鐵皮棚架結構直接被吹斷，連帶把南赫捲入15公尺高空中。

南赫在空中滯留了長達7秒，隨後被強風捲過大片區域，最終重重摔落到距離廣場約100多公尺的甘蔗田裡，受到巨大衝擊的南赫一度失去意識，不幸中的大幸是，茂密的甘蔗發揮了緩衝作用，他奇蹟生還。南赫被緊急送醫檢查後，確認僅有手部與腿部骨折，事後他仍心有餘悸地表示，「當我在半空中時，我以為自己再也見不到我的孩子」。

而當地一名16歲少年安薩里（Rajan Ansari）在自家屋頂紀錄暴風的狀況，意外拍到南赫被捲上天，隨後把影片上傳社群平台，迅速被流傳和引發眾人熱烈討論。

Nanhe Miyan from Bareilly, UP — first in his bloodline to get carried away by a storm. Literally.



Picked up by the wind. Flew. Then fell.



Broken arms. Broken legs.



No politics here. Just a man whose name means "small" and a storm that didn't care. pic.twitter.com/i1ZRQmNHjw — Dr.Barlin (@DrBarlin) May 14, 2026

報導中指出，南赫平日靠著駕駛電動三輪車載貨維生，與妻子及5名子女共同生活。在事發當晚南赫被緊急送往私立醫院照護，病情穩定後一度出院，但隔日下午因身體狀況再度惡化而重新入院治療。

13日印度多地遭遇沙塵暴和雷雨，當地政府今日發布的最新統計顯示，目前已造成至少96人死亡、50多人受傷和逾百頭牲畜喪命，災情最為慘重的區域集中在印度人口最多的北方邦。據悉，印度北部每年3月至6月相當炎熱，在季風雨季來臨前，常會出現劇烈的沙塵暴與強降雨。

針對此次嚴重災情，北方邦首席部長已下令官員必須在24小時內完成初步救援行動，並要求當局即刻為受災家庭提供經濟補償與緊急物資援助。

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