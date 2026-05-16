馬爾地夫深海洞穴慘案再添一命！潛水員搜救「嚴重不適」身亡

▲馬爾地夫深海洞穴死亡案再添一命，下水搜救的上士潛水員嚴重不適，送醫搶救無效亡。（圖／達志影像／美聯社）



記者柯振中／綜合報導

馬爾地夫瓦夫環礁（Vaavu Atoll）日前發生5名義大利籍潛水研究團隊成員溺斃意外。馬爾地夫軍方隨即展開搜救，怎料16日的搜救行動中，上士潛水員穆罕默德·馬赫迪（Mohamed Mahdhee）在深海搜救後出現嚴重不適，送醫搶救後宣告不治。目前5名義大利罹難者中，僅有一具遺體在60公尺深的洞穴中被尋獲，全案仍持續搜救中。

義大利研究團隊探險失聯 女大生臨陣退縮成唯一倖存者

這支由熱那亞大學教授及學生組成的潛水研究團隊，原本搭乘約克公爵號在馬爾地夫海域進行考察，原定前往阿里瑪莎島（Alimatha）附近、深約50公尺的水下洞穴探險，沒想到下水後全數失聯。團隊中另一名女學生在出發前已備齊裝備，卻在最後關頭決定不入水，留在遊艇上，意外成為這場事故中的唯一生還者。

搜救上士浮上水面後情況危急 送醫搶救宣告不治

根據馬爾地夫政府發言人向英國廣播公司（BBC）證實的最新消息，這起意外起因於5名義大利籍遊客在挑戰深約50公尺（約164英尺）的水下洞穴時受困溺斃。由於事發地點屬於技術性潛水區域，水下環境極為複雜，當地救援單位指派專業的軍方搜救小組前往搜索。不料，負責深入高風險海域的軍方上士馬赫迪，在完成潛水任務浮上水面後，隨即出現嚴重的身體不適，緊急送醫搶救後仍不幸宣告殉職。當局尚未公布其確切的受傷原因。

水下六十公尺處僅尋獲一具遺體 當局將重新評估打撈計畫

截至目前為止，救援隊在深達60公尺（約197英尺）的水下洞穴內，僅成功尋獲並打撈出其中一名義大利人的遺體，其餘4名罹難者依然受困於深海之中。這起搜救隊員的殉職憾事，讓本就艱難的搜救進度更蒙上一層陰影。馬爾地夫官方強調，水下洞穴搜救具備極端危險性，未來將重新評估後續的打撈計畫，以確保剩餘搜救人員的安全。