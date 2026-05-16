曼谷發生重大事故！　至少8死25傷

▲泰國曼谷發生重大車禍事故。（圖／路透）
文／中央社
泰國救援當局官員和警方指出，首都曼谷市中心今天下午發生列車撞擊巴士並波及數台車輛的重大事故，造成至少8人喪命、25人受傷。
▲列車撞擊事故牽連到巴士、汽車與機車。（圖／路透）
路透社報導，泰國相關當局表示，這起列車撞擊事故牽連到巴士、汽車與機車，甚至引發車輛起火，已經派遣消防人員及救難人員趕赴現場處理。
官員們說道，目前現場火勢已獲得控制，當局正在調查事故發生原因。
▼目前已知造成至少8人喪命、25人受傷。（圖／路透）
▲泰國曼谷發生重大車禍事故。（圖／路透）
文／中央社
泰國救援當局官員和警方指出，首都曼谷市中心今天下午發生列車撞擊巴士並波及數台車輛的重大事故，造成至少8人喪命、25人受傷。
▲列車撞擊事故牽連到巴士、汽車與機車。（圖／路透）
路透社報導，泰國相關當局表示，這起列車撞擊事故牽連到巴士、汽車與機車，甚至引發車輛起火，已經派遣消防人員及救難人員趕赴現場處理。
官員們說道，目前現場火勢已獲得控制，當局正在調查事故發生原因。
▼目前已知造成至少8人喪命、25人受傷。（圖／路透）
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