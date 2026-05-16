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川習閉門午宴幕後曝光　白宮團隊「被排除在外」吃漢堡薯條

▲▼美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平,川習會。（圖／達志影像／美聯社）

▲「川習會」受到全球關注。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

備受矚目的「川習會」雖已落幕，但部分幕後畫面仍成為外媒與輿論關注的焦點。一名白宮隨行記者近日在社群平台X披露，當美國總統川普與中國國家主席習近平在中南海內共進午餐時，陪同出訪的白宮幕僚、記者團以及美國使館相關人員，卻因維安與行程安排被留在外圍停車場，只能靠麥當勞外送填飽肚子，形成強烈對比。

據外媒報導，川習午宴於15日在中南海內舉行，該地昔日為皇家園林，如今則是中國最高領導人的辦公與接待場所。宴會菜色結合中西風味，包括海鮮濃湯與鱈魚、香酥龍蝦料理、煎牛排、宮保雞丁搭配扇貝或干貝、時蔬，以及豬肉蝦仁燒賣或燉牛肉主食，餐後則有巧克力布朗尼、水果、冰淇淋，並備有咖啡與茶。習近平還陪同川普步行參觀相關建築，展現高規格接待。

不過，白宮記者透露，他們雖事前拿到完整菜單，卻無緣入內。午宴進行期間，麥當勞外送車只能送到中南海停車場，再由工作人員分送給在場的隨行人員。有人形容，大家一邊吃著漢堡與薯條，一邊卻被排除在閉門會談之外，畫面格外諷刺。

外媒也特別提到，麥當勞向來是川普的最愛。白宮幕僚長威爾斯曾公開表示，川普幾乎天天吃麥當勞，並在2024年競選期間親自到得來速窗口體驗「打工」。這次出訪中國，吃到麥當勞的卻不是川普本人，而是他的整個隨行團隊。

除了午宴安排，中方在前一日晚宴也刻意調整菜色，以迎合偏好漢堡與牛排等西式飲食的川普，在傳統中式料理中加入北京烤鴨與牛肋排，甜點則融合中西風格。宴會音樂同樣別具巧思，由樂團交錯演奏中美曲目，最後甚至播放了川普競選場合常用的《Y.M.C.A.》，引發不少網友熱議。

相較於餐桌上的豐盛與禮遇，會談實質內容仍籠罩在高度保密之中。外界普遍認為，這場「停車場吃麥當勞」的小插曲，意外成為川習會後最具話題性的幕後畫面之一。
 

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