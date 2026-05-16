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中國夫妻檔「盜刷日本人信用卡」！　3年瘋狂轉賣狂撈7400萬

▲▼陸夫妻檔「盜刷日本信用卡」！3年撈7400萬。（圖／豐田警署）

▲日本警方逮捕6名涉案中國籍人士。（圖／豐田警署）

記者王佩翊／編譯

日本愛知縣警方15日宣布，聯手破獲了一個盜刷轉賣的犯罪組織，並逮捕了包含主謀夫妻檔在內共6名中國籍男女。該集團涉嫌大量非法蒐集他人的信用卡資訊，並在各大電商平台瘋狂下單名錶、高檔家電，隨後進行轉賣。警方估計，一群人在短短不到3年內，就靠著同樣手法瘋狂吸金高達3億7200萬日圓（約新台幣7400萬元）。

根據《讀賣新聞》報導，愛知縣警方指出，被逮捕的6名嫌犯均為中國籍。主嫌為居住在埼玉縣川口市、現年41歲的某公司董事以及其36歲的妻子。6人涉嫌共謀在1月26日至31日期間，冒用一名住在福岡縣女性的信用卡資訊，在網路上盜刷了一支價值7萬4800日圓（約新台幣1.5萬元）手錶，並指示物流寄往千葉縣的一處公寓內藉此竊取成功。

警方調查顯示，嫌犯自2023年9月起，多次非法取得日本全國各地被害人的信用卡個資，並鎖定單價約10萬日圓（約新台幣2萬元）左右的高檔家電、日用品以及名貴手錶，收到貨物後再轉手變賣，藉此賺取不法之財，3年內得手3億7200萬日圓（約新台幣7400萬元）。

為了躲避警方追查，嫌犯在收到盜刷信用卡購買的商品後，不會直接販售，而是利用貨運將包裹來回寄送至橫濱市、川口市等多個秘密辦公室與據點，多次轉手，最後才將商品轉賣變現。

然而，2025年9月，一名居住在愛知縣豐田市的男性發現自己的信用卡遭到莫名盜刷，隨即向豐田警署報案。愛知縣警方獲報後成立專案小組，採取「以貨追人」的策略，最終成功突破該犯罪集團，14日將6人逮捕歸案。

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