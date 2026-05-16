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5潛水客命喪馬爾地夫「深海洞穴」！她臨時反悔留船上　成唯一生還

▲義大利外交部證實，有5名義大利籍公民在馬爾地夫罹難。（圖／翻攝自Instagram）

▲義大利外交部證實，有5名義大利籍公民在馬爾地夫罹難。（圖／翻攝自Instagram）

記者王佩翊／編譯

由5名義大利人組成的潛水研究團隊14日在馬爾地夫瓦夫環礁（Vaavu Atoll）進行深潛活動，但下水後卻再也沒能浮出水面，目前全數推定罹難。然而另一名同團女大生在下水前已經穿好潛水裝備，但臨時決定不入水，沒想到成為此次事故唯一生還者。

根據義大利媒體Libero Quotidiano報導，這支潛水研究團隊與其他遊客搭乘約克公爵號在馬爾地夫海域進行考察，罹難的5人原定前往阿里瑪莎島（Alimatha）附近、50公尺深的海底洞穴探險，沒想到卻就此失聯。

團隊原本有另一名女學生也要跟著5人一同下水，甚至在船上都已經備齊裝備，但卻在最後關頭改變心意，留在遊艇，怎知因此撿回小命。

5名失蹤者當中，包含一位來自熱那亞大學的海洋生物學女教授，以及她年僅20歲的女兒。兩人一同下水，雙雙未能生還，令人惋惜。由於當地15日天候持續惡劣，搜救行動被迫暫停，目前僅尋獲其中一人的遺體，而警方仍在積極調查事故的確切原因。

義大利外交部證實這項消息後，熱那亞大學也在社群平台X悲痛公開死者名單，包含享譽國際的海洋生態學教授蒙特法科內（Monica Montefalcone）、她同為該校學生的親生女兒索馬卡爾（Giorgia Sommacal）、研究員奧德尼諾（Muriel Oddenino）、海洋生物學碩士瓜爾蒂耶里（Federico Gualtieri），以及當地船務主管兼資深潛水教練貝內代蒂（Gianluca Benedetti）。

►馬爾地夫「深海洞穴」奪5命！女教授帶女兒潛水　全隊罹難

 

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