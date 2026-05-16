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日本42歲惡狼「性侵多名兒童」潛逃海外6年！　菲律賓落網

▲▼小學生,女童,女學生,幼稚園,女孩。（示意圖／CFP）

▲日本一名男子性侵多名兒童後逃亡菲律賓，時隔6年終於落網。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

日本變態惡狼潛逃菲律賓6年終於落網！菲律賓移民局日前根據日本警方提供的線報，在呂宋島南部逮獲逃亡多年的42歲日本籍男子金野優音。他2018年在北海道性侵多名兒童，遭到日本警方通緝，然而卻潛逃至菲律賓，自此「人間蒸發」

根據菲律賓當局與日本媒體報導，現年42歲的金野優音涉嫌於2018年間，在北海道對多名兒童實施性侵與嚴重猥褻。日本警方在接獲家屬報案並深入調查後，認定金野嫌疑重大，隨即依「強制性交」等罪嫌向法院申請逮捕狀。

然而金野搶在警方收網前的2019年偷偷搭機潛逃至菲律賓，自此展開漫長的逃亡生涯。菲律賓官方入出境紀錄顯示，金野2019年入境菲律賓，但簽證在2022年4月過期，此後就一直在當地非法滯留。

為了將這名侵害兒童的國際通緝犯緝捕歸案，日本警方日前向菲律賓官方提出緊急協助請求。菲國移民局逃犯查緝組（FSU）隨即展開縝密部署，5月12日成功在呂宋島南部的著名觀光避暑勝地塔蓋泰（Tagaytay）將逃亡多年的金野逮捕。

菲律賓移民局表示，金野優音目前已被押解至首都馬尼拉的移民局拘留設施內妥善看管，預計近期內就會將他遣返回日本。

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