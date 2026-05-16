川普不希望台灣獨立？　學者：曲解了川普的原意

▲「川習會」受到全球關注。（圖／達志影像／美聯社）



記者蔡紹堅／台北報導

美國總統川普在「川習會」後接受專訪，表示不希望有人「走向獨立」。對此，中正大學政治系教授蔡榮祥認為，川普所說的「獨立」（independent），應是指單邊行動、自行其是，非政治意義上的宣布獨立，並未特指台灣，也可指涉中國採取片面的軍事行動，「若將此句逕自翻譯為台灣獨立，不僅曲解了川普的原意，更在政治上產生嚴重的誤導效果。」

東海大學中國大陸暨區域發展研究中心針對「川習會」及美國總統川普相關談話內容邀集多位學者進行綜合分析。

陸研中心主任林子立表示，從川普公開談話可發現，儘管習近平在會談中多次談及台灣議題，但川普並未正面回應中方相關要求，更未對北京作出任何政策承諾，「這顯示美方在台灣問題上，仍維持既有政策框架與戰略彈性。」

陸研中心顧問、中正大學政治系教授蔡榮祥認為，川普接受美國媒體訪問說 I am not looking to have somebody go independent這句話被台灣親中媒體譯為「台灣獨立」，完全錯誤翻譯英文和典型的認知作戰。

蔡榮祥指出，have somebody go independent是指單邊行動、自行其是，而非政治意義上的宣布獨立。句中的 somebody 刻意保持模糊，並未特指台灣，同樣可以指涉中國採取片面的軍事行動。

蔡榮祥說，從脈絡來看，川普在同一段發言中要求中國台灣雙方cool it（冷靜），顯示這是一個對雙方的警告，而非單方面壓制台灣的主權立場，「若將此句逕自翻譯為台灣獨立，不僅曲解了川普的原意，更在政治上產生嚴重的誤導效果。讓外界誤以為美國總統明確反對台灣的主權主張，無形中完全順應中國的敘事框架。」

蔡榮祥強調，正確的解讀應是川普不希望任何一方採取讓美國被迫捲入衝突的片面行動，這是一種基於避免戰爭衝突的警告，而非兩岸政治立場的表態。

東海政治系主任張峻豪則認為，解讀川普時不應只聚焦單一句子，而應結合其後續談話脈絡，川普同時強調「希望中國冷靜下來」，真正核心訊息是反對任何一方片面改變現狀，並希望維持區域穩定。

張峻豪指出，包括川普本人及美國國務院官員近期皆多次重申，美國對台政策與長期立場維持一致，並未出現重大轉變。

專研政治經濟學的林奕孜教授也提到，中華民國作為目前台海現狀的一部分，本身即是現狀秩序的維持者；反而真正對現狀造成不確定性與風險的，是持續試圖改變台海現狀的中華人民共和國，「北京近年持續透過軍事、外交與法律戰等方式增加區域壓力，才是當前台海穩定面臨挑戰的重要來源。」

川普在「川習會」後接受《福斯新聞》專訪時提到，「不希望看到有人走向獨立（I'm not looking to have somebody go independent.）。」他並進一步指出，「我們得大老遠跑個9500英里去打仗。我不想看到那種局面(we're supposed to travel 9,500 miles to fight a war. I'm not looking for that.)。」