馬爾地夫「深海洞穴」奪5命！女教授帶女兒潛水　全隊罹難

▲義大利外交部證實，有5名義大利籍公民在馬爾地夫罹難。（圖／翻攝自Instagram）

記者王佩翊／編譯

義大利外交部證實，一支由熱那亞大學（University of Genoa）頂尖生態學教授率領的潛水研究團隊，日前在馬爾地夫「瓦武環礁（Vaavu Atoll）」進行50公尺深海洞穴探險時，不幸全數罹難，釀成5死慘劇。

根據BBC報導，這起不幸事件發生在14日上午。當時共有25名義大利人搭乘豪華遊艇「約克公爵號（Duke of York）」在馬爾地夫海域進行考察，其中5名潛水員換乘潛水艇下水後，超過預定時間遲遲未浮出水面，船員驚覺有異立刻報警。

熱那亞大學事後在社群平台X悲痛證實死者名單，包含享譽國際的海洋生態學教授蒙特法科內（Monica Montefalcone）、她同為該校學生的親生女兒索馬卡爾（Giorgia Sommacal）、研究員奧德尼諾（Muriel Oddenino）、海洋生物學碩士瓜爾蒂耶里（Federico Gualtieri），以及當地船務主管兼資深潛水教練貝內代蒂（Gianluca Benedetti）。

目前搜救人員已在60公尺深的漆黑洞穴中尋獲首具遺體，並形容這是一場「極高風險」的深海盲搜。其餘船員目前安全無恙，正在義大利駐斯里蘭卡大使館的協助下等待惡劣氣候好轉，預計將返回馬爾地夫首都馬累。

這起悲劇是馬爾地夫歷史上單次傷亡最慘重的潛水災難。馬爾地夫軍方與海岸防衛隊指出，案發海域位於首都馬累（Male）以南約100公里處。初步調查顯示，這5名頂尖潛水員試圖挑戰的深海洞穴結構極其複雜致命，內部由3個巨大密室組成，彼此僅靠非常狹窄的通道相連。

義大利駐斯里蘭卡大使法蘭科維（Damiano Francovigh）向媒體證實，搜救人員已在15日上午深入搜索了前2個密室，並在地下60公尺深處撈起第1具遺體，其餘4人相信也受困在尚未被探索的第3個密室中。

由於現場水溫低、能見度差，加上強烈暗流侵襲，當局16日派出一隊配備特殊重型裝備的頂尖潛水員，冒著生命危險重回現場進行第3密室的搜救。

蒙特法科內的丈夫索馬卡爾（Carlo Sommacal）悲痛接受義大利《共和報》採訪時強調，妻子是「世界上最優秀的潛水員之一」，平時做事極其嚴謹且細心，絕對不可能拿親生女兒和同事的生命開玩笑。他崩潰質疑，「一定是現場出了什麼意外，也許是氧氣瓶出了問題！」

對此，潛水專家烏拉斯（Maurizio Uras）接受義大利通訊社Agi訪問時則指出，導致這起集體罹難的致命主因，極可能是深海潛水常見的「氧氣中毒（Oxygen toxicity）」。他解釋，在極深的水壓下，若氣瓶中的氧氣混合比例不當，氧氣隨時會轉化為致命劇毒，導致潛水員瞬間失去意識。