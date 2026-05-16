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三星電子鬧罷工　李在鎔罕見「鞠躬道歉」籲團結！勞資重啟協商

▲▼針對罷工事態，三星電子會長李在鎔16日下午彎腰致歉，朗讀聲明稿。（圖／VCG）

▲針對罷工事態，三星電子會長李在鎔16日下午彎腰致歉，朗讀聲明稿。（圖／VCG，下同）

記者羅翊宬／編譯

三星電子工會因不滿績效分紅制度，揚言自21日起展開長達18天總罷工，外界擔憂恐衝擊半導體生產鏈。對此，三星電子會長李在鎔今（16）日下午返抵首爾後首度公開表態，當場彎腰致歉並呼籲團結，強調願意承擔責任，隨後勞資雙方迅速重啟對話機制，並敲定18日再度進行正式協商。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，李在鎔於16日下午約2時25分現身首爾市江西區首爾金浦商務航空中心（SGBAC），他身穿黑色西裝、神情嚴肅，一出關即在現場朗讀預先準備的聲明，針對近期勞資爭議正式發聲，這也是他首度親自對外回應此次工會風波。

李在鎔在聲明中表示，公司內部問題已對全球客戶與國民造成不安與困擾，先後向「全世界客戶」及「國民」兩度鞠躬致歉。他強調，「現在正是需要靠智慧團結、一同向前的時刻」，他將公司比喻為一個整體，呼籲勞資雙方「是一家人」。

▲▼針對罷工事態，三星電子會長李在鎔16日下午彎腰致歉，朗讀聲明稿。（圖／VCG）

李在鎔更語帶強烈承擔意味指出，「外界的風雨由我來承擔」，希望全體員工重新凝聚向心力。

他也特別感謝政府與相關單位協助處理勞資爭議，同時再度重申對外界造成困擾深感抱歉。面對媒體詢問21日罷工應對策略時，李在鎔並未回應，隨即搭車離開現場。

在其公開致歉後，三星勞資協商氣氛出現明顯變化。據悉，資方已調整代表交涉人選，將原本負責協商的三星電子副社長金亨魯更換為人事部門主管呂明九，而此一調整正是工會先前多次提出的要求，被視為資方釋出修補談判裂縫的訊號。

▲▼針對罷工事態，三星電子會長李在鎔16日下午彎腰致歉，朗讀聲明稿。（圖／VCG）

工會方面則回應，已確認會長的道歉內容，並表示希望資方能在後續協商中展現誠意，逐步重建信任基礎。雙方也在16日下午進行事前會面，針對後續談判方式交換意見，為18日正式協商鋪路。

依照規劃，勞資雙方將於18日在世宗中央勞動委員會重新展開協商，屆時中立機構代表亦將參與觀察。先前雙方已於11日至13日進行馬拉松式調解，但最終仍未能縮小分歧。

目前雙方最大歧見仍集中在績效獎金計算方式，工會主張提高透明度、取消上限並制度化調整機制。工會表態，若18日談判仍無結果，將從21日起啟動18天總罷工。

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