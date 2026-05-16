美CBS主播「在台報川習會」　遭飯店下禁令：不准播政治內容

記者張方瑀／綜合報導

美國CBS明星主播杜庫皮爾（Tony Dokoupil）因未能成功取得中國簽證，被迫留在台灣「隔空」報導備受矚目的川習會。沒想到，他在台北進行播報時，竟因前一晚的報導內容引發下榻飯店老闆不滿，直接被飯店下達禁播令，最後不得不將攝影棚移師到自由廣場。

談論兩岸議題引不滿？ 飯店經理下禁令

根據《紐約郵報》報導，杜庫皮爾在《CBS晚間新聞》的一節專題中，報導了台灣民眾坦言害怕公開談論中國的內容。不料，這段畫面播完後，下榻飯店的態度立刻大變。

杜庫皮爾隨後在節目中向觀眾坦言，「甚至在我們下榻的飯店……在看到我們昨晚的轉播後，經理就告訴我們，不能在他們的物業範圍內報導任何政治內容。」

因為慘遭飯店下禁令，他在台北的第二個、也是最後一個節目，被迫改在台北的自由廣場進行戶外轉播。對此，CBS目前尚未回應媒體的置評請求。

▲CBS主播杜庫皮爾（Tony Dokoupil）在台隔空報川習會。（圖／翻攝自YouTube）



直播現場驚傳撞擊聲 資深攝影師「當場暈倒」

除了被飯店禁止報導之外，杜庫皮爾這趟採訪行程更是狀況不斷。在13日的連線直播中，現場竟然發生了突發的醫療意外。當時杜庫皮爾正站在鏡頭前，提供川習會的最新進展，結果講到一半時，直播畫面中突然傳出重物倒地的猛烈撞擊聲。

杜庫皮爾立刻中斷播報詢問，「他（攝影師）還好嗎？」隨即臨危不亂地向觀眾表示，「我們要稍微休息一下，我們這裡有緊急醫療狀況。」

消息人士透露，暈倒的是資深攝影師施密特（Randy Schmidt），他當時是最後一刻才緊急從東京飛來台灣支援，可能因過度勞累而不支倒地。幸好CBS團隊在節目結束幾分鐘後隨即更新消息，證實施密特目前沒有大礙，正在康復中。

電視台「糟糕計畫」被罵翻 去不成中國全因簽證凸槌

事實上，CBS新聞團隊之所以會在台灣大費周章地隔空播報川習會，全是因為電視台本身的規劃失誤。報導指出，CBS新聞先前未能替自家主播辦妥中國簽證，導致整個電視網手忙腳亂。

消息人士直言，CBS新聞的「糟糕計畫」讓主播只能待在台灣遠距遙控兩岸新聞，沒想到又在台灣飯店踢到鐵板，讓這趟亞洲行顯得格外狼狽。