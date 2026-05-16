受習近平邀請！克宮證實普丁「19日訪中」　談戰略合作與國際局勢

▲中國國家主席習近平與俄羅斯總統普丁進行雙邊會談。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）將於本月19日至20日正式訪問中國！克里姆林宮今（16）日發布聲明證實，普丁此次是應中國國家主席習近平邀請前往北京，雙方除了討論中俄雙邊關係與經貿合作，也將針對重要國際與區域議題交換意見。

此次訪問時機點，也正好落在美國總統川普結束北京行程不到1週後，引發外界高度關注。

克里姆林宮發布聲明，指出普丁此次訪中正值《中俄睦鄰友好合作條約》簽署25週年，該條約被視為兩國關係的重要基礎。普丁與習近平預計將討論如何進一步深化「全面夥伴關係與戰略合作」，並針對國際局勢與區域安全交換看法。

除了與習近平舉行會談外，兩人也將共同出席「俄中教育年（2026年至2027年）」啟動儀式。克宮指出，雙方會談後還將簽署聯合聲明，以及多項政府部門與跨領域合作協議。

另外，普丁訪中期間，也預計與中國國務院總理李強會面，討論未來貿易與經濟合作前景。外界普遍認為，在美中競爭與地緣政治局勢持續升溫之際，中俄互動動向備受國際社會關注。

中國外交部稍早也透過官網發表聲明，證實此次普丁訪中消息。此次訪問時機點，正好落在美國總統川普結束北京行程不到1週後，引發外界高度關注。

▲習近平與普丁2025年出席九三閱兵。（圖／路透）

事實上，克宮此前雖多次透露普丁近期將訪中，但始終未公開確切日期。香港《南華早報》日前曾引述消息人士報導，稱普丁可能在川普13日至15日訪中結束後不久前往北京，如今克宮正式證實相關消息。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitriy Peskov）14日與15日也曾接連表示，普丁訪中的相關準備工作已完成，屆時雙方將討論川普此次訪中等議題。

普丁與習近平近年互動頻繁，雙方過去已會晤超過40次，兩人最近一次會面是在去年9月，當時中國正舉行紀念抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年的閱兵大典。