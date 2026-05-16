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輝達中國紅利幻滅！　川普證實：北京拒買H200晶片

▲▼美國晶片大廠輝達（Nvidia）。（圖／路透）

▲美國晶片大廠輝達（Nvidia）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普日前率領美國企業高層代表團出訪中國，外界原本期待輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳能為大打折扣的中國市場迎來轉機，甚至讓北京解禁採購輝達H200 AI晶片。不過，川普在返美途中向媒體證實，儘管中國確實需要這款晶片，但中方挑明更想研發自己的晶片，導致雙方至今未達成任何採購協議。

頂級CEO團出訪　習近平開大門「高層笑著進去」

綜合外媒報導，這次的美國企業高層代表團除了黃仁勳外，特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）、蘋果（Apple）執行長庫克（Tim Cook），以及來自 Meta、美光（Micron）、高通（Qualcomm）和Coherent的高階主管通通在列，顯示出科技業絕對是這趟行程的核心話題。

行程前半段看似開了個好兆頭，中國國家主席習近平高調表態將擴大對美企開放。隨行的美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）也透露，美方企業領袖有絕佳機會，能直接進到會議中向川普與習近平當面推銷自家公司，當時黃仁勳也在現場。這讓市場一度燃起強烈希望，認為美中科技戰的緊繃關係可望迎來破冰。

川普專機上大爆料　北京「想做自己的」拒簽訂單

不料，川普在返美途中向媒體直言，他在北京與習近平會面時，雙方確實針對晶片問題展開實質討論。川普坦言，中國的確很需要輝達的H200晶片，但截至目前為止，雙方沒有達成任何具體的投資或購買協議。

川普強調，現階段 H200 晶片在中國市場卡關的最根本原因，就在於「中國想要開發自己的晶片」。

美貿代證實「沒談解禁」中方視美科技為嚴重威脅

與此同時，葛里爾在15日接受彭博電視（Bloomberg TV）訪問時也證實，這次的美中雙邊會議中，根本「沒有討論晶片出口管制」的相關議題，此番說法無疑讓市場對AI晶片禁令鬆綁的期待徹底降溫。

葛里爾指出，中方買不買美國晶片，完全是他們自己的戰略盤算。由於北京長期將「本土自主生產」視為核心戰略，在他們眼中，美國的高科技往往被視為一種潛在威脅；中方深怕一旦美國在AI晶片領域持續絕對領先，自身的科技主權與產業發展將會遭到嚴重壓制。

晶片交易成政治燙手山芋

事實上，這場晶片交易在美國國內也是一塊政治燙手山芋。華盛頓智庫「外交關係協會」（Council on Foreign Relations）高級研究員克雷博-雷迪克（Heidi Crebo-Rediker）先前就警告，開放輝達H200晶片的授權交易在政治上是震撼彈，絕對會引發美國國會對中鷹派的猛烈反彈。

儘管《路透社》曾引述知情人士消息稱華府已批准部分對中銷售，但面對美中各懷鬼胎，這筆生意顯然極難談妥。

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