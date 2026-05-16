超辣伴娘熱舞「禮服突裂開」！渾圓蜜桃臀被看光　走光畫面曝

▲伴娘因為激動熱舞，導致禮服裂開，下體直接走光。（圖／翻攝自Instagram）



記者王佩翊／編譯

澳洲一名28歲的辣妹物理治療師日前擔任好友的伴娘，然而在婚禮晚宴進場時，她為了炒熱氣氛，當眾趴在地上大跳極高難度的「倒退毛毛蟲舞（The worm）」。沒想到音樂剛下，她的禮服直接「啪」一聲全裂開，蜜桃臀瞬間大走光。這段尷尬影片事後在TikTok上瘋傳，吸引超過840萬次觀看，不過伴娘本人則是對自己的健美身材非常自信。

根據《澳洲新聞網》報導，這名來自紐卡索（Newcastle）的28歲女子喬治（Georgie Ball），日前前往溫泉小鎮馬奇（Mudgee）參加閨蜜艾莉（Ellie）的婚禮。巧合的是，當天與她搭檔進場的伴郎，正是她自己的親哥哥。

喬治坦言，這件貼身長禮服在婚禮彩排時就已經是顆「定時炸彈」。原來，她在典禮前和朋友喝了幾杯，一時興起在露台上練習側手翻和毛毛蟲舞，當時就已經聽到布料撕裂聲。雖然朋友安慰她只是個小裂縫，但當伴娘團排隊準備隆重進場時，這條長達30公分的裂縫已經瀕臨極限。

儘管衣服已經快撐不住，但興奮的喬治仍決定入場時繼續表演。她告訴哥哥，雖然不能翻跟斗，但是還是可以跳毛毛蟲舞。怎知，當喬治整個人趴倒在地上，才剛往前蠕動幾公分，整件禮服的後方縫線瞬間徹底崩裂，光溜溜的屁股直接大走光。而她事後則強調，自己有穿膚色丁字褲。

更慘的是，她的高跟鞋也承受不住劇烈動作，鞋跟在扭動中當場折斷，導致她光著腳、屁股全裸地在眾人狂笑聲中狼狽站起。進場後，證婚人急忙拿出近20根安全別針試圖幫喬治把衣服「釘」回去。

不過當喬治一坐下準備吃晚餐時，別針再度炸開，最終新娘的母親只能脫下身上的披肩，幫她綁在腰上遮羞。

影片曝光後，許多外國網友搞笑表示，「這如果是我的婚禮，我會羞愧到往後閉上眼睡覺都做惡夢」、「這會讓我失眠到死」。不過也有人大讚她的自信與好身材。對此，喬治大方回應，自己已經持續健身8、9年了，「我很樂意接受大家對我臀部的讚美，這是我除了美麗的大腦之外，最棒的資產之一！」