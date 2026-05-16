劍指中國？日本防衛白書「警戒解放軍」圍台軍演　監控北韓導彈

▲日本熊本陸上自衛隊健軍基地將部署可攻擊敵方、具備反擊能力的「12式陸基反艦飛彈」，圖片為該款飛彈的發射車。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

日本政府2026年版防衛白書草案內容近日曝光，聚焦中國在太平洋軍事活動急速擴張以及北韓（朝鮮）核武與飛彈發展，將中朝兩國列為日本安全保障環境的重大威脅，同時也提及俄羅斯軍事合作動向。防衛白書預計7月送交閣議後正式公布，顯示日本對周邊安全情勢的危機感持續升高。

根據日媒《共同社》，日本防衛省彙整今年度（2026）防衛白書草案指出，中國軍方在太平洋的活動明顯更加活躍，特別是去年6月曾有兩艘解放軍航空母艦同時在西太平洋進行編隊演訓，並出動戰鬥機「異常接近」日本海上自衛隊巡邏機。

文件進一步提到，去年12月中國戰鬥機在沖繩本島東南海域，向日本自衛隊反潛巡邏機進行雷達照射，被視為極具挑釁的軍事行為。

日本防衛白書草案同時批評，中國在缺乏透明度的情況下持續提高國防預算，且頻繁在台灣周邊海空域進行軍事演習，試圖常態化其軍事存在。日方分析，認為北京當局正藉此強化實戰能力，對區域安全構成壓力。

在區域合作層面，日本防衛白書草案指出中國持續深化與俄羅斯的軍事合作，包括中俄兩國轟炸機曾從東海（東中國海）一路飛行至四國附近太平洋海域進行聯合巡航，引發日方高度擔憂。

對此，白書草案強調，應攜手同盟國與友好國家，共同因應中國日益增強的軍事實力。

至於北韓，日本防衛白書指出北韓以極快速度全面發展導彈技術，並可能在俄羅的協助下進一步強化軍事實力，因此被定位為「較以往更加嚴重且迫切的威脅」。報告延續歷年立場，強調北韓已成為日本最直接且現實的安全挑戰之一。

此外，草案亦新增「新型戰爭方式動向」章節，以俄烏戰爭為例，分析無人機大規模攻擊等現代戰爭趨勢，並提出需強化長期作戰能力與平時彈藥儲備的重要性。同時，文件也提及今年4月日本放寬殺傷性武器出口管制，認為有助於提升嚇阻能力，並強化國際支援體系。