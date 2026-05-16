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日本無預警停發「特定技能」簽證！餐飲業陷缺工危機　恐縮短營業

▲▼核廢水,日本核廢水,香港禁日本漁產,日料,日式餐廳。（圖／路透）

▲日本餐飲業恐將陷入缺工潮。（示意圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本出入國在留管理廳日前宣布，自4月13日起全面暫停核發餐飲業的「特定技能1號」的特殊工作簽證，給正處於嚴重「缺工荒」的日本餐飲業投下一顆震撼彈。業界代表憂心警告，此舉恐引發大批外籍人才離境潮，甚至逼得許多餐廳因人力不足縮短營業時間、被迫延後展店計畫。

根據《共同社》報導，向來以嚴格移民政策著稱的日本，近年因嚴重少子化與高齡化，轉而極度依賴外籍勞工維持餐飲業運作。然而根據日本官方最新初步統計，截至2月為止，餐飲業持「特定技能1號」簽證的外籍勞工總數已飆升至4.6萬人，即將衝破2028財政年度設定的5萬人總量管制配額。

為了防止超額，日本入管廳自4月13日起，正式暫停受理與發放餐飲業特定技能1號的「在留資格認定證明書」。這項突如其來的「限額令」，瞬間切斷了日本餐廳引進外國人才的管道，各大餐飲品牌只能眼睜睜看著即將到手的人力化為烏有。官方緊急踩煞車，也導致麥當勞、摩斯漢堡及Skylark等連鎖餐飲巨頭陷入集體恐慌。

旗下擁有眾多餐廳品牌的餐飲龍頭Skylark Holdings成為這波政策下的受害者。該公司目前聘用32名來自緬甸等國的外籍留學生擔任兼職，原本正全力協助他們準備6月份的特定技能1號考試，並計畫在2年後將他們提拔為正職，甚至進一步協助取得可攜家帶眷且無居留期限的「2號」進階簽證。

Skylark Holdings主管無奈表示，這群員工當初是因為熱愛與顧客互動才加入餐飲業，如今大門被關上，如果他們不願意轉往其他15個尚有配額的勞力領域（如營造或農業），恐怕會直接選擇買機票回國，再也不回日本工作。

此外，知名連鎖速食「摩斯漢堡（Mos Burger）」母公司也表達高度憂慮，因為該公司長期在越南當地投資，培訓有意赴日發展的特定技能勞工，如今所有心血恐因政策驟變而付諸流水。

擁有高達400家餐飲企業會員的「日本食物服務協會（Japan Foodservice Association）」發出警告，簽證停發的衝擊將在短期內浮現。許多餐廳因找不到足夠的洗碗工、服務生與廚房助手，已經開始考慮縮短深夜營業時間，甚至被迫擱置2026年下半年的新店擴展計畫。

特定技能1號簽證最長可在日本工作5年，是目前日本解決服務業基層勞動力最核心的政策。

 
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