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川普疑偷翻「習近平小本本」影片瘋傳！　事實查核結果曝

▲▼川普疑偷翻「習近平小本本」影片瘋傳！　事實查核結果曝。（圖／翻攝自YouTube／The White House）

▲川普伸手翻開或瞄了一眼桌上的一本深色資料夾。（圖／翻攝自YouTube／The White House）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）本週出訪中國大陸，不過社群網路上卻瘋傳一段引發全球熱烈討論的爭議影片！畫面中，中國國家主席習近平才剛離開座位，一旁的川普竟然立刻把身體湊過去，疑似在「偷看」習近平留在桌上的私人筆記本。不過，經過媒體與事實查核機構定格放大後，真相大逆轉。

網瘋傳川普「趁亂偷瞄」 網友酸爆：反正也看不懂中文

根據社群平台X等流傳的影片顯示，當時在北京舉辦的一場國宴上，習近平從座位上站起身暫時離席，此時坐在旁邊的川普突然將身體往前傾，靠向習近平原本的座位，接著伸手翻開或瞄了一眼桌上的一本深色資料夾，低頭看了幾秒鐘後，才重新挺直身體。

這段影片隨即被各大社群帳號瘋傳，帳號RussiaNews就發文直呼，「習近平暫時離席，川普在北京的國宴上，被當場抓到偷看私人筆記本！」甚至有網友大酸，「如果中國以間諜罪逮捕川普怎麼辦？」、「反正他也看不懂中文，但還是丟臉丟到家了。」 

真相曝光　CNN定格放大見「總統徽章」

面對網路上鋪天蓋地的傳聞，中美雙方官方雖然沒有對此做出正式說明，但經過事實查核與媒體深入調查，發現這完全是一場誤會。

根據《美聯社》與白宮釋出的完整現場側拍畫面，在影片約2分15秒處，習近平確實離席準備上台致詞，當時白宮的鏡頭一直留在川普身上，拍到他翻看這本筆記的完整過程。

▲▼川普疑偷翻「習近平小本本」影片瘋傳！　事實查核結果曝。（圖／翻攝自YouTube／The White House）

▲川普上台致詞時，手裡拿著的就是這本黑色筆記。（圖／翻攝自YouTube／The White House）

隨後在影片後段，川普從座位上站起來與習近平握手時，也順手把這本黑色資料夾收走。

CNN記者更將畫面進一步「定格放大」發現，那本筆記本根本不是中方的機密文件，更不是什麼國宴菜單，而是川普自己的筆記，因為本子上面清清楚楚印著「美國總統徽章」，且不久後川普上台致詞時，手裡拿著的就是這本黑色筆記。

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