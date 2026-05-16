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抖內近億元超級乾爹1句話踩雷　成人網美握完手噁心嫌棄全不演

有片／抖內近億元超級乾爹1句話踩雷　成人網美握完手噁心嫌棄全不演

▲網美愛麗絲日前與超級金主舉辦見面會，沒想到卻因態度惡劣，引發網友抨擊。（翻攝IG@alice.rosenblum）

圖文／鏡週刊

成人平台網美愛麗絲（Alice Rosenblum）前陣子和她的終極抖內金主舉辦粉絲見面會，原以為會是雙向奔赴的溫馨場面，結果男方的開場白直接讓女神大翻白眼，整場活動在尷尬到不行的氣氛中光速結束。最精采的是，最後握手道別時，她一轉頭就嫌惡地狂拍手掌，彷彿碰到了什麼不乾淨的東西，嫌棄眼神完全藏不住。這段互動影片在網路瘋傳後，隨即引發網友排山倒海的批評。

超級金主說本人胖

這場在美國洛杉磯舉辦的活動由網紅Clavicular擔任主持人，而這位讓愛麗絲親自接見的粉絲可不是普通人，而是前後貢獻了200萬至300萬美元（約6305萬至9458萬元台幣）的超級大金主。原本大家都以為會是溫馨感人的畫面，金主一開始也客套地說「終於見到妳，太棒了」，誰知道下一秒他竟脫口吐槽「妳本人比照片上胖太多了吧！」讓愛麗絲當場傻眼質問「更胖？」金主還直白秒回「對啊！」

有片／抖內近億元超級乾爹1句話踩雷　成人網美握完手噁心嫌棄全不演

▲愛麗絲因金主一碰面就吐槽她本人比照片胖，當場氣到不想理對方。（翻攝IG@alice.rosenblum）

主持人打圓場

這句話讓愛麗絲氣到直接開啟靜音模式，完全不想跟對方說話。一旁的主持人趕緊出來當和事佬說：「看在人家砸了幾百萬美元的份上，原諒他一下啦，對吧？」她雖然無奈認同並勉強讓活動繼續，但整張臉早就臭到不行。

嫌金主噁心不隱藏

最後到了散場時刻，金主起立禮貌性地想和愛麗絲握手說再見，依然坐在椅子上的她勉為其難和對方沾了一下手，隨後便立刻像拍掉灰塵一樣，瘋狂在大腿上摩擦拍打，接著還雙手互拍，她事後透露，那名金主的舉動讓她覺得「超級恐怖」，當下根本應該直接把人轟出去才對。

有片／抖內近億元超級乾爹1句話踩雷　成人網美握完手噁心嫌棄全不演

▲愛麗絲在活動結束前與金主禮貌性握手，但下秒馬上就猛擦手，感覺像沾到髒東西一樣。（翻攝X@Mario Nawfal）

網美表現評價兩極

畫面曝光後掀起兩派網友論戰，不少人痛批愛麗絲收了錢還這種態度，簡直太沒禮貌，連衣食父母都能這樣對待；但也有另一派網友力挺女神，認為金主一見面就人身攻擊說人胖，就算口袋再深大概也一輩子單身，難怪只能花大錢在網路上抖內網美找溫暖。


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