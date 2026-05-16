剛果民主共和國「伊波拉爆發」釀65死！恐怖變異株　無疫苗可打

▲剛果民主共和國爆發伊波拉病毒。（示意圖／路透）



記者王佩翊／編譯

剛果民主共和國（DRC）爆發新一波伊波拉（Ebola）病毒疫情，目前已造成至少65人死亡，另有246例疑似病例。更令人擔憂的是，鄰國烏干達也已失守，證實出現境外移入的死亡個案。非洲疾病管制預防中心（Africa CDC）緊急警告，由於此次檢出的病毒株為極其罕見「本迪布焦病毒株（Bundibugyo strain）」，並無疫苗可使用。

剛果爆伊波拉疫情65死！病毒株變異「無疫苗可用」引恐慌

根據《衛報》報導，這起伊波拉疫情主要發生在剛果民主共和國與烏干達、南蘇丹接壤的伊圖里省（Ituri province）。截至目前，該省已通報246例疑似病例，並有65人不幸喪生。然而伊圖里省屬於人口流動頻繁的礦業小鎮，也使得疫情面臨危機。

非洲疾管中心表示，剛果國家研究實驗室在抽驗的20個檢體中，有13個對伊波拉病毒呈現陽性反應。

致命的是，剛果民主共和國自1976年發現伊波拉病毒以來，過去16次爆發多為標準的「薩伊病毒株（Zaire strain）」，現有疫苗皆能有效防護。然而，衛生官員震驚發現，這次爆發的竟然是極罕見的「本迪布焦病毒株」，該病毒株在歷史上僅於2007年與2012年短暫現蹤，目前全球「沒有任何核准上市的疫苗」可以抵抗，防堵難度瞬間飆升。

烏干達驚傳首死失守！邊境「完美風暴」釀擴大跨國傳播

這波伊波拉疫情已經演變成跨國危機。烏干達衛生部證實，首都坎帕拉（Kampala）的一家醫院出現首宗死亡病例，死者為一名59歲男子，他曾前往剛果疫區旅遊，隨後在烏干達坎帕拉一間醫院身亡。

非洲CDC緊急召開多國密會！嚴防2014年「萬人死亡慘劇」重演

伊波拉病毒主要透過接觸感染者的血液、嘔吐物等體液，或在舉辦死者葬禮時因接觸遺體傳播，致死率極高。非洲疾病管制預防中心總幹事卡塞亞（Dr Jean Kaseya）宣布，已於15日召集剛果、烏干達、南蘇丹三國衛生當局，以及世界衛生組織（WHO）與各大製藥公司召開緊急會議，展開跨國區域協調。

嚴防重演伊波拉2014年至2016年曾在西非爆發大規模疫情，導致2萬8000人感染及1萬1000人死亡的世紀慘劇。

英國南安普敦大學全球衛生資深研究員海德（Michael Head）博士分析，剛果具備了病毒爆發的「完美風暴」因素。人類與蝙蝠、靈長類等野生動物宿主頻繁接觸，加上熱帶雨林氣候、農村與城市間人口密集往來，一旦出現沒有疫苗阻斷的病毒株，擴散速度將極其驚人。