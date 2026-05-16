川習會才結束！　美民主黨議員急籲「推進140億對台軍售」

▲海馬士多管火箭系統。（圖／記者許權毅攝）



記者張方瑀／綜合報導

隨著眾所矚目的「川習會」正式落幕，美國總統川普在返美途中透露，將在近期內針對對台軍售案做出抉擇。對此，美國多位民主黨籍聯邦參議員隨即於15日發表聯合聲明，強烈敦促川普政府應立即向國會正式通報這筆高達140億美元（約新台幣4500億元）的對台軍售案。

川普稱「談了很多台灣」 強調未對習近平做承諾

川普在結束北京的訪問行程後，於15日傍晚搭乘總統專機「空軍一號」（Air Force One）返回華盛頓。在飛行途中，川普向隨行媒體透露，他與中國國家主席習近平在會談中針對台灣議題「進行了深入且廣泛的討論」，不過他特別強調，自己並未就台灣問題向習近平做出任何實質承諾。

當被現場記者問及敏感的美國對台軍售進度時，川普證實，雙方的確有針對軍售議題進行交涉，而他本人也會在「非常快」的時間內，對此案做出最終決定。

民主黨痛批「深感不安」 敦促政府依法放行軍售

然而，川普與習近平關門討論台灣防衛防務的舉動，隨即引發國會內部的警惕。聯邦參議院外交委員會民主黨首席議員夏亨（Jeanne Shaheen）偕同昆斯（Chris Coons）、墨菲（Chris Murphy）、凱恩（Tim Kaine）、范霍倫（Chris Van Hollen）以及達克沃斯（Tammy Duckworth）等多位重量級參議員，在會後發表聯合聲明。

議員們在聲明中直言，對於川普與習近平討論涉及美國協助台灣提升防衛能力的「法定義務」一事，他們感到「深感不安」。

聲明指出，國會早在今年1月就已經預先批准了這項價值140億美元的對台軍售案，川普政府應當責無旁貸，盡速向國會發出正式通知。議員們更援引《台灣關係法》的核心原則強調，「國會將持續確保美國對台灣的堅定支持，這其中也包含了反對任何試圖透過武力或高壓手段來片面改變現狀的企圖。」

訪中前夕跨黨派早有共識 這筆軍售已延宕多時

事實上，在川普正式出訪中國大陸之前，美國國會內部不分黨派，早就對加速對台軍售形成了高度共識。

當時便有8名跨黨派聯邦參議員聯名致函川普，強烈呼籲白宮應盡快推動這筆金額龐大、卻在行政程序中延宕已久的140億美元對台軍售案。

該封聯名信的簽署者除了此次發聲的夏亨、昆斯、達克沃斯外，還包含了民主黨籍參議員金安迪（Andy Kim）、羅森（Jacky Rosen），以及共和黨籍的提里斯（Thom Tillis）與匡希恆（John Curtis），顯見挺台力道在美國國會山莊依舊是不分黨派的強力共識。