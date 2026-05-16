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金與正重返權力核心？日專家曝：她掌控「北韓版CIA」　阻西方暗殺

▲▼北韓朝鮮勞動黨副部長金與正再度砲火全開。（圖／達志影像）

▲金與正據傳可能將親自管理「北韓版CIA」。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

北韓近期大動作改組治安與情報體系！日媒披露，北韓已將原本負責秘密警察與政治犯監控的「國家保衛省」，改編為類似美國中央情報局（CIA）的「國家情報局」，實際統籌者恐怕是金與正。日本專家分析，此次改組導火線，與美國、以色列今年2月底狙殺伊朗最高領袖哈米尼有關，金正恩憂心自己將淪下一個暗殺目標。

根據日媒《產經新聞》，北韓最高領導人金正恩今年在最高人民會議（相當於國會）宣布，原本負責維持治安的「社會安全省」將改稱為「警察」，而原本任職國家保衛相的李昌大，職稱將改為「國家情報局長」，顯示長年主導北韓恐怖統治、負責肅清政治犯的國家保衛省，已正式升格轉型。

報導指出，國家保衛省過去如同北韓版秘密警察，組織遍布全國各地市、郡、里，甚至深入企業與政府機關監控人民，並管理政治犯收容所。如今在改組後，北韓當局可能將其功能轉向對外情報蒐集，成為類似美國CIA或以色列情報機構摩薩德（Mossad）的海外情報單位。

▲▼北韓官媒公開金正恩胞妹金與正、金正恩前戀人玄松月的射擊照。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓官媒公開金正恩胞妹金與正、金正恩前戀人玄松月的射擊照。（圖／達志影像／美聯社）

南韓國家情報院（國情院）旗下研究機構分析，這次不只是單純換名稱，而是反映北韓情報戰略與對外政策的重大調整。其目的包括強化情報蒐集能力、塑造「正常國家」形象、因應南北韓關係轉為「敵對兩國論」，以及加強其與俄羅斯、中國情報機構的合作。

北韓近期也同步淡化意識形態色彩。除了情報機構改組外，原本的「社會主義憲法」也被改稱為單純的「憲法」，試圖營造一般正常國家形象。南韓統一部認為，這是北韓對外形象戰的一環。

至於金正恩為何突然強化情報體系？長期研究韓半島（朝鮮半島）問題的日本麗澤大學教授西岡力引述消息人士說法透露，「這是因為美國與以色列2月底對伊朗的攻擊」。當時美以聯軍精準掌握伊朗高層秘密會議位置，甚至成功狙擊伊朗最高領袖哈米尼，顯示美方掌握高度精準的人員情報（HUMINT）。

▲▼ 金正恩女兒「開槍射擊」畫面曝光！　父女身穿同款皮衣外套。（圖／朝中社）

▲金正恩擔憂自己遭到美國或以色列暗殺。（圖／朝中社）

西岡力指出，金正恩強烈感受到危機，擔憂自己恐將淪為下一個暗殺目標，認為若沒有足夠的海外情報能力，將無法確保自身安全，因此決定打造屬於北韓自己的CIA與摩薩德。

西岡力透露，雖然名義上的國家情報局長是李昌大，但實際負責統籌者很可能是金正恩的胞妹金與正。由於她同時掌控朝鮮勞動黨組織指導部，負責監督黨、軍隊與治安機關，若再接掌情報體系，等於同時掌握人事與情報權力。

西岡力直言，這次改組反映出北韓權力運作已出現重大轉變，「從過去強調對南韓革命與滲透，轉為以保護金正恩個人安全為最優先準則」。而金正恩如今甚至只信任家人，由金與正統籌情報機關，凸顯其對外部威脅與內部政變的高度恐懼。

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