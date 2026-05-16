俄軍「狂轟基輔」淪火海27人慘死　澤倫斯基震怒：會報血海深仇！

▲俄羅斯出動無人機，連夜空襲烏克蘭首都基輔。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯對烏克蘭後方城市發動大規模空襲，短短兩天內發射逾1567架無人機與飛彈，造成烏克蘭至少27名平民死亡，其中首都基輔就有21人喪命、其中包括3名兒童。烏克蘭總統澤倫斯基強烈譴責，並揚言向俄羅斯發起報復行動，俄方則聲稱該行動鎖定烏方軍事與能源設施。

根據《路透社》、《法新社》，俄羅斯於13日至14日連續對烏克蘭發動空襲，烏方統計共偵測到1567架自俄境發射的無人機，儘管多數遭防空系統攔截，但仍有部分無人機突破防線墜入市區，導致重大平民傷亡。烏方指出，此波攻擊共摧毀約180處設施，其中約50處為住宅建築，顯示民間基礎設施受創嚴重。

其中，烏克蘭首都基輔災情最為慘重。當地連續兩天遭受打擊，共有21人死亡，包括3名兒童，多棟建築受損，甚至有9層高的住宅大樓直接倒塌。烏方指出，擊中住宅的飛彈疑似為今年第2季生產的KH-101戰略巡弋飛彈，引發外界質疑俄羅斯是否透過迴避制裁持續強化軍備生產。

對於俄軍攻勢，澤倫斯基透過社群媒體發聲強硬回應，「任何奪走國民生命的侵略行為，我們絕對不會讓他們不用付出代價便輕易放過」，強調針對戰爭罪行的回擊「完全正當」。他進一步點名俄羅斯的石油產業、軍工生產基地及戰爭決策者，將成為烏方未來反制目標，同時警告白俄羅斯勿無端捲入戰事。

在國際反應方面，法國總統馬克宏批評俄方行動，指出俄軍在戰場上難以取得突破，因此轉向攻擊平民以藉此施壓。與此同時，烏克蘭也展開反擊，向俄羅斯中部梁贊州（Ryazan）一處煉油設施發動攻擊，造成3人死亡、至少12人受傷。

據悉，這波大規模攻勢發生於俄羅斯「勝利日」停火結束後不久，且在美國總統川普、俄羅斯總統普丁接連提及戰爭可能走向終局的背景下爆發，使外界對戰事走向更添不確定性。

另一方面，俄烏雙方15日亦完成戰俘交換，各自交換205名人員，並互相交換戰死者遺體，烏克蘭獲得轉交的戰死者遺體為526具、俄羅斯則為41具。