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塔利班新法震撼曝光！承認童婚　還訂「處女婚姻規則」

▲▼阿富汗女性曾於2021年9月走上首都喀布爾街頭，呼籲塔利班還給女性應有權利。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿富汗女性曾於2021年9月走上首都喀布爾街頭，呼籲塔利班還給女性應有權利。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

阿富汗塔利班近日公布一項全新家庭法規，內容首次明確納入「童婚」合法化相關規範，並針對「處女」婚姻同意、婚姻解除與監護制度提出細部規範。該法規不僅涉及婚姻無效與解除條件，還賦予宗教法官更大裁量權，引發外界關注阿富汗女權與人權持續惡化的議題。

根據《每日郵報》，這份長達31頁的規章名為「夫妻分離原則」（Principles of Separation Between Spouses），內容主要針對夫妻關係解除機制進行系統性規範，涵蓋童婚、哺乳親屬關係、強制分居、失蹤丈夫、叛教以及通姦指控等多種婚姻與宗教法律情境，並將相關案件交由宗教法官裁定。

在童婚規範，法規引述伊斯蘭法律概念「khiyar al-bulugh」（意指「達到青春期後的選擇權」），允許在童年締結的婚姻，於當事人進入青春期後申請撤銷。不過，規定也指出，若婚姻由父親或祖父以外的親屬安排，只要配偶社會條件相容、聘金合適，即可視為有效婚姻；當事人成年後若要撤銷，仍須透過法院裁定。

同時，法規對監護權設下明顯強化機制，允許家族男性監護人對童婚擁有較大決定權，但若監護人被認定存在虐待、精神不健全或道德失當，婚姻仍可能被撤銷。此外，規定亦提到「處女」（貞潔女子）的沉默可被視為同意婚姻，但男性或已婚女性的沉默則不具同等效力，引發外界對性別不對等的疑慮。

在司法裁量方面，法官可處理包括「叛教」、「長期失蹤」與「通姦指控」等爭議案件，並涉及古典伊斯蘭概念如「zihar」（丈夫將妻子比作禁忌親屬）等情況，可要求丈夫履行宗教懲罰或裁定離婚，甚至可透過監禁與體罰方式執行。規章亦納入「乳親關係」，若確認同一女性哺乳的孩童構成兄妹關係，法院可撤銷婚姻。

據悉，塔利班自從2021年重新掌權後，持續強化對女性與社會行為的限制，包括禁止女子接受六年級以上教育、限制工作與外出自由。相關刑事規範甚至出現對家庭暴力的處理條件，例如在特定情況下，丈夫毆打妻子若未造成嚴重傷害，可能不構成重罰，但舉證與實際執行仍高度受限。

另有規定指出，女性若未經丈夫同意反覆回娘家，可能面臨最高3個月監禁，其家屬也可能遭到連帶處罰。社會管控方面，宗教部門也要求男性蓄鬍長度需達「一拳寬」，甚至有理髮師因替男性修剪鬍鬚過短而遭到拘留，顯示整體伊斯蘭法規正持續朝更嚴格方向發展。

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