俄軍恐「從白俄另開戰線」？澤倫斯基爆料：可能直接打北約

▲烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基於當地時間15日警告，俄羅斯正試圖讓白俄羅斯更深度捲入俄烏戰爭，且根據烏方軍方與情報單位掌握的消息，莫斯科正評估從白俄領土發動新一波軍事行動，不僅可能再度北攻烏克蘭首都基輔方向，甚至不排除直接對北約（NATO）其他成員國出手，讓東歐緊張情勢再度升溫。

根據《路透社》，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）在社群平台Telegram發文，稱他與軍方及情報高層會晤後，持續掌握到俄羅斯企圖拉攏白俄總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）的跡象，希望白俄羅斯參與「新的俄羅斯侵略行動」。

澤倫斯基指出，俄軍目前正考慮從白俄羅斯境內，向南或向北展開軍事行動，其中包括向烏克蘭北部「切爾尼戈夫－基輔方向」發動攻勢，或是直接從白俄羅斯領土對某個北約成員國下手。不過，他並未進一步透露具體情報內容。

報導指出，白俄羅斯南部與烏克蘭接壤，北部與西部則鄰近波蘭、立陶宛、拉脫維亞等北約國家，因此一旦俄軍真的利用白俄發動跨境軍事行動，恐讓戰事外溢風險大幅增加。截至目前，莫斯科與明斯克方面尚未對澤倫斯基的說法作出回應。

白俄羅斯總統魯卡申柯被視為俄羅斯總統普丁最親密盟友之一。2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭時，白俄曾開放領土供俄軍進攻使用，但並未直接派兵參戰。之後，白俄也同意部署俄軍戰術核武，以及高超音速中程導彈「榛樹」（Oreshnik）。

據悉，澤倫斯基4月就曾透露，烏方情報顯示，俄羅斯正進行相關準備，企圖再次將白俄羅斯拖入這場已持續超過4年的戰爭。他當時警告，「若魯卡申柯做出錯誤決定，選擇支持俄羅斯的企圖，烏克蘭一定會保衛自己與人民。」

面對可能升高的北線威脅，澤倫斯基表示，他已下令烏克蘭國防部隊制定應變方案，並加強北部切爾尼戈夫州與基輔周邊防禦部署，以防俄軍再度從白俄方向發動攻勢。