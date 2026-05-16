攤牌伊朗、台灣、人權！川習會「最大成果」曝　外媒酸無實質突破

▲習近平成為嚮導，邀請川普一同遊覽中南海。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普時隔9年再度出訪中國，與中國國家主席習近平進行峰會。不過，外界原先期待能在台灣、伊朗、貿易與稀土等敏感議題取得重大突破，如今卻被形容成一場「僵局峰會」。儘管川普聲稱雙方解決了許多別人無法解決的問題，但目前為止，美中雙方都未公布太多具體成果。

《衛報》分析，整場川習會雖然充滿高規格接待與政治宣示，但真正落地的成果有限。全球政治風險諮詢組織「歐亞集團」（Eurasia Group）中國事務總監蕭嫣然（Amanda Hsiao）直言，「即使這場川習會充滿儀式感與戲劇效果，但最終可能不具重大意義，美中關係的核心矛盾並未改變。」

＊台灣議題仍敏感 川普未鬆口取消軍售

台灣問題依舊是美中關係最敏感的核心。川普接受《福斯新聞》訪問時透露，他仍在考慮是否推動今年規模高達140億美元（約新台幣4200億元）的對台軍售案。若取消該方案，將符合北京對台議題的主要要求。

不過，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）在北京強調，美國對台政策並未改變。報導指出，美國雖不正式承認台灣，但持續提供防衛能力，希望藉此嚇阻中國對台動武。

川普則表示，他並未在台灣問題上對習近平作出任何承諾。習近平則向川普警告，台灣是美中關係「最重要的問題」。外界認為，若美方無限期延後軍售，將與川普政府先前強調的「第一島鏈嚇阻戰略」出現矛盾。

＊伊朗與荷莫茲海峽成焦點 北京態度仍保留

伊朗問題也是此次峰會的重要議題之一。川普表示，美中雙方都不希望伊朗擁有核武，也希望荷莫茲海峽維持開放，「我們對於如何結束衝突的看法非常相似。」

不過，中方對是否進一步協助美國施壓伊朗重返談判桌，態度仍相當保留。中國外交部僅表示，「這場原本就不該發生的衝突，沒有理由繼續下去」，稱中國一直努力推動停火與和平。

另外，川普也透露，正考慮解除部分購買伊朗石油的中國企業制裁，預計數日內作出決定。此舉被視為美方可能對北京釋出的善意之一。

＊貿易談判未見全面突破 波音成最大亮點

川普宣稱，自己與習近平達成極佳的貿易協議，但具體內容仍不明朗。峰會前，美方曾將談判重點歸納為「3B」，包括牛肉（Beef）、黃豆（Beans）與波音（Boeing）。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）表示，預期中國未來3年將購買價值數百億美元的美國農產品，但中國官方尚未正式證實。

目前唯一較具體的成果，是中國宣布將採購200架波音客機。川普事後更稱，採購數量未來可能增加至750架。不過，美中之間仍未達成全面恢復正常貿易的協議，而去年爆發的關稅戰雖暫時休兵，但停戰期限將於11月到期。

＊稀土仍卡關 中國未鬆綁出口問題

在美中經濟角力，川普主打關稅牌，北京則握有稀土作為籌碼。中國去年限制稀土出口，一度重創全球供應鏈，也迫使美方重返談判桌。

儘管雙方去年10月曾在貿易休戰協議中，同意恢復稀土供應，但葛里爾坦言，中方目前核發出口許可的速度依然緩慢，美國官員甚至得親自介入協助企業處理。

然而，中國官媒在峰會期間幾乎未提及稀土議題，而川普離開北京時，也未帶回任何新的稀土供應協議。

＊人權議題低調處理 黎智英案仍無突破

在人權議題方面，川普表示，習近平正「認真考慮」釋放遭中國拘留的基督教牧師，但談到香港《蘋果日報》創辦人黎智英（Jimmy Lai）時，他坦言這是棘手問題。