創歷任紀錄！　川普2.0對台軍售總額已「超越拜登」

▲川普在第二任期第一年所批准的對台軍售總額，實際上已經超越了拜登政府4年任期的總和。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

「川習會」正式落幕，美國總統川普在結束北京訪問的返美途中，於總統專機「空軍一號」上向隨行媒體透露，美方很快就會對最新的對台軍售案做出決定，並表示計畫與「目前治理台灣的人」進行對話。對此，美國資深官員也證實，川普在第二任期第一年所批准的對台軍售總額，實際上已經超越了拜登政府4年任期的總和。

川普：未向習近平做承諾 近期將與「治理台灣的人」對話

根據《中央社》報導，川普在專機上坦言，這次與中國國家主席習近平會面時，雙方針對台灣議題進行了「非常深入的討論」，但他強調，自己並未就台灣問題向習近平做出任何承諾。

當被問及敏感的對台軍售進度時，川普直言雙方確實有觸及這項議題，且美方在短期內就會做出明確決定。引人關注的是，川普還主動加碼透露，接下來將與「目前治理台灣的人」談話，不過他並未在現場具體點名該對象是誰。

針對《中央社》記者事後追問川普是否計劃與台灣總統賴清德通話等細節，一名美國資深官員透過電子郵件以背景說明方式回應，證實如同川普所言，美國政府將在短時間內針對新的對台軍售案敲定最終結果。

挺台力道狂飆 川普2.0首年軍售超越拜登4年

該名資深官員進一步指出，川普在去年12月就曾批准一筆價值高達111億美元的對台軍售案，這項舉動「完全符合美國自1950年代以來的既定政策」，但官員並未對該政策細節做進一步闡述。

官員更強調，川普在第一個總統任期內所批准的對台軍售總額，就已經創下全美歷任總統的新高紀錄；而進入「川普2.0」時代後，他僅僅在執政的第一年，累計批准的對台軍售總金額就已經徹底「超車」拜登政府4年任內的所有總和。

歷任美總統對台軍售大比拼 川普時期居冠

若根據「美台商業協會」針對美國歷任總統對台軍售的統計數據來看，各時期的軍售總額消長相當明顯：

柯林頓政府： 87.02億美元

小布希政府： 156.14億美元

歐巴馬政府： 139.62億美元

川普1.0政府： 182.78億美元

拜登政府： 83.77億美元

川普2.0政府（至今）： 114.35億美元

事實上，在川普這次大動作出訪中國之前，美國國會內部就湧現強大聲浪。多位跨黨派的國會議員當時曾聯名致函川普，強烈敦促白宮應盡速推動一筆價值高達140億美元、但過去因故延宕已久的對台軍售案，顯見美國國會對台海安全的關切仍持續升溫。