黎智英難釋放？　川普曝與習近平對話：這關很棘手

▲壹傳媒創辦人黎智英2021年步出香港終審法院。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）於15日表示，他認為中國國家主席習近平目前正認真考慮釋放一名在中國遭到拘留的牧師。不過，針對目前被判刑入獄的香港傳媒大亨黎智英，川普則坦言該案「相當棘手」，習近平對此的反應也並不正面。

談黎智英案 川普：對方反應不正面

根據《路透社》報導，川普在結束中國訪問、搭乘「空軍一號」專機返回美國的途中向媒體透露，「我認為他（習近平）正在非常認真地考慮這名牧師的事。」但川普隨後補充，習近平明確告訴他，黎智英的情況有所不同，「他告訴我，那會是一道難關。」

川普在接受《福斯新聞》訪問時也證實，自己確實向習近平提起了黎智英，但「我必須說，對方的反應並不正面。」

川普進一步透露當時的對話過程，習近平在談話中講了一大堆理由，而川普則向習近平表示，「好吧，如果您能釋放他，我們會非常感激。他年紀大了，身體可能也沒那麼好，如果能放人就太好了。」

儘管做出了爭取，川普最後仍無奈表示，「但我當時並不覺得樂觀。對這件事我必須跟你們說實話。」

黎智英案引發國際高度抨擊

傳媒大亨黎智英在今年2月時，因兩項「串謀勾結外國勢力罪」及一項「刊印煽動刊物罪」，被判處20年監禁。

由於黎智英身為現已停刊的《蘋果日報》創辦人，他的案件也因此引發全球對香港實施國安鐵腕打壓的強烈關注。部分外國政府與國際人權組織，先前也都曾大力批評這項安全法規對香港所造成的衝擊。

2018年以來最大規模打壓 錫安教會牧師遭逮捕

另一方面，關於川普提及的牧師案，錫安教會（Zion Church）創辦人金明日牧師在去年11月時，與其他近30名隸屬於錫安教會的牧師及工作人員一同遭到逮捕。這起事件也是自2018年以來，中國針對境內基督徒所展開的最大規模鎮壓行動。

這波拘留行動的背景，主要是源於中國最高宗教主管機關所頒布的新規定。該法規嚴格禁止神職人員進行未經授權的網路傳教或宗教培訓，同時也明文禁止「勾結外國勢力」。