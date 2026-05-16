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川普稱「百億對台軍售」是絕佳談判籌碼　下秒再批台灣偷走晶片

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）日前在北京接受《福斯新聞》專訪，談到目前尚未批准的對台軍售案時直言，這是一筆「非常好的談判籌碼」。他也再次提到晶片問題，直言台灣「偷走了」美國的晶片產業。

談美對台軍售　川普：是非常好的談判籌碼

川普在接受《福斯新聞》主播拜爾（Bret Baier）專訪時，被問及這筆價值120億美元、目前卡關的對台軍售案是否會推進？川普表示自己尚未批准，「我們再看看接下來會怎麼發展。我可能會簽，也可能不會簽。」

川普拒絕透露決定軍售推進與否的關鍵點，但他大方坦言，「我現在是把這件事先擱著，這取決於中國。看情況。坦白說，這對我們來說是一個非常好的談判籌碼。畢竟這是一大批武器。」

被問習川會後台灣安全度　川普答「中立」：不想為獨立打仗

當主播問到，在川普與中國國家主席習近平會面之後，台灣人民應該感到更安全，還是更不安全？川普回應表示「算中立吧（neutral）」，並強調美國的政策沒有任何改變。

川普指出，「我是想這樣說：我可不想看到有人在那裡搞獨立，然後我們得大老遠跑個9500英里去打仗。我可不想碰到這種事。」

他強調自己希望台灣和中國都能冷靜下來，如果維持現狀，他認為中國那邊是可以接受的，但不希望看到有人因為有美國撐腰就喊著要獨立。

川普也提到，習近平可能不喜歡他尚未批准對台軍售，但習近平也知道，只要川普大筆一揮（簽個名）就能讓軍售成行，「不像拜登（Joe Biden）連自己的名字都簽不好。」

轟過去美總統不知在搞啥　痛批台灣「偷走晶片產業」

除了談論軍事與主權，川普也將話題轉向晶片產業。他宣稱，如果去看台灣的歷史，台灣之所以能發展起來，是因為美國以前的幾任總統「根本不知道自己到底在搞什麼鬼」。

川普強調，如果美國當初對進口的晶片課徵關稅，這些產業就絕對不會離開美國，當時一切都圍繞著英特爾（Intel）和美國的晶片公司，但「他們偷走了我們的晶片產業」。

川普直言，這話他已經講了很多年，若過去有任何一位美國總統站出來，對想去台灣蓋工廠、再把產品賣回美國的晶片課徵100%或200%的關稅，美國就絕對不會失去晶片產業。不過他也補充，「現在這些（產業）都要回來了。」

在訪問最後，川普再次重申，台灣如果能稍微降溫冷靜一下，那是很聰明的做法；中國如果能稍微降溫冷靜一下，也是很聰明的做法，雙方都應該要冷靜點，特別是在人工智慧（AI）這件事上。

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