川普：我任內中國不會攻台　但卸任後可能動手

▲川普指出，台灣是中國國家主席習近平最關切的核心問題。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普在《福斯新聞》15日傍晚播出的專訪中透露，他希望中國與台灣的局勢能維持現狀。川普指出，台灣是中國國家主席習近平最關切的核心問題；他更進一步推測，在自己剩下的任期之內，中國不會對台灣發動攻擊，但懷疑這可能會在他卸任之後發生。

直言「我卸任後他們可能會動手」

川普（Donald Trump）在訪問中，特別針對中國何時可能採取行動進行了推測。他直言，「我覺得我在任的時候，他們不會採取任何行動。」但他隨後表示，「老實跟你說，等我不在這（卸任）之後，我覺得他們可能會動手。」

不過川普也補充，如果一切保持原狀，他不確定中國是否會採取任何動作。

與習近平整晚密談 川普：我現在超懂台灣

川普形容，台灣議題是習近平眼中「最重要」的議題，兩人在北京峰會期間花費了大量時間交涉。川普透露，「我們整晚都在聊這件事。我想我現在對台灣的了解，大概比對其他任何國家都還要多。」

他也重申自己對兩岸現狀的看法，「我希望看到它保持現在的樣子。」

小心翼翼稱台灣為「地方」

值得注意的是，川普在訪談中對於如何稱呼台灣顯得格外小心翼翼。他表示，「我們會稱它為一個『地方』（place），因為沒有人知道該怎麼定義它——但他們不希望看到它走向獨立。」

最後，當被問及在與習近平的峰會結束之後，台灣人民應該感到更安全、還是更不安全時，川普則給出了「持平」（Neutral）的評價。