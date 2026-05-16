美國突取消「4000美軍派駐波蘭」計畫　國會跨黨派氣炸

▲美軍士兵於德國參與「聯合決斷演習」（Combined Resolve Exercise）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國五角大廈日前無預警取消將4000多名本土部隊部署至波蘭的計畫。由於這批裝甲旅的部分官兵與大量裝備早已抵達波蘭，突如其來的「政策急轉彎」不僅讓軍方內部與盟友措手不及，更引爆美國國會跨黨派議員的強烈抨擊，怒轟此舉向國際社會與盟友釋放了「非常糟糕的訊息」。

美陸軍代理參謀長：不部署是最合理選擇

綜合外電報導，這批被取消任務的部隊為美國陸軍第一騎兵師第二裝甲旅級戰鬥隊（Second Armored Brigade Combat Team of the First Cavalry Division），總人數超過4000人。

據了解，這項取消命令由國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）及其高層幕僚一手主導，但其混亂的手法引發內部強烈反彈，因為該裝甲旅的大批裝備與先遣官兵其實早就已經抵達波蘭。

國會跨黨派氣炸 怒轟川普「依法未諮詢」將施加壓力

這項突如其來的決定，隨即在國會引爆徹夜怒火。民主黨籍眾議員柯特尼（Joe Courtney）當面痛批拉內夫，痛陳這項決定向外界傳遞了有關川普對歐洲承諾非常糟糕的訊息，「坦白講，不只是我們的對手在關注，我們的盟友也在看。」

不只是民主黨反對，國會共和黨人同樣不買帳。眾議院軍事委員會首席共和黨議員羅傑斯（Mike Rogers）與首席民主黨議員史密斯（Adam Smith）罕見同聲譴責，對五角大廈在未通知、未諮詢國會的情況下擅自做決定表達強烈不滿。

導火線疑與德國總理言論有關 川普放話「還要砍更多」

消息人士透露，這次取消波蘭部署，實際上是美國本月宣布調整歐洲兵力布局的一環。而這一連串政策劇變的導火線，疑似與德國總理弗里梅爾茨（Friedrich Merz）先前的言論有關。當時梅爾茨公開質疑川普解決中東衝突的能力，並稱伊朗「羞辱」了美國，引發川普大發雷霆。

隨後，五角大廈便宣布從德國撤走5000名部隊，並取消了拜登政府時期規劃在歐洲部署飛彈砲兵部隊的計畫。原本關係密切的波蘭，被視為收留這批從德國撤出美軍的最佳地點，未料如今連本土增兵波蘭的計畫也一併遭赫格塞斯砍掉。

五角大廈澄清「非臨時起意」 波蘭總理發聲安撫民心

面對國會鋪天蓋地的質疑與各界困惑，五角大廈發言人巴爾德斯（Joel Valdez）極力澄清，強調這項決策是經過「全面且多層次的程序」評估，並反駁外界說法，「這並不是一個突發的臨時決定，將其描述為臨時起意是不正確的。」

波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）也在記者會上公開安撫民心，強調已獲得美方保證，這些決定純屬「後勤與物流性質」，不會直接影響到波蘭的安全與嚇阻能力；波蘭國防部長科西尼亞克-卡米什（Wladyslaw Kosiniak-Kamysz）也表示，這屬於美國整體駐歐兵力調整，波蘭無須過度恐慌。

軍方官員指出，在本輪裁軍後，駐歐美軍人數將回落至2022年俄烏戰爭爆發前的水平。目前全歐洲仍有約8萬名美軍進駐，即便德國被砍走5000人，當地仍保有3萬多名美軍兵力，規模僅次於日本，美國在中東與非洲的跨國行動，依然高度仰賴德國基地的戰略中繼角色。