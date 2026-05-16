　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國突取消「4000美軍派駐波蘭」計畫　國會跨黨派氣炸

▲▼美軍士兵於德國參與「聯合決斷演習」（Combined Resolve Exercise）。（圖／路透）

▲美軍士兵於德國參與「聯合決斷演習」（Combined Resolve Exercise）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國五角大廈日前無預警取消將4000多名本土部隊部署至波蘭的計畫。由於這批裝甲旅的部分官兵與大量裝備早已抵達波蘭，突如其來的「政策急轉彎」不僅讓軍方內部與盟友措手不及，更引爆美國國會跨黨派議員的強烈抨擊，怒轟此舉向國際社會與盟友釋放了「非常糟糕的訊息」。

美陸軍代理參謀長：不部署是最合理選擇

綜合外電報導，這批被取消任務的部隊為美國陸軍第一騎兵師第二裝甲旅級戰鬥隊（Second Armored Brigade Combat Team of the First Cavalry Division），總人數超過4000人。

據了解，這項取消命令由國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）及其高層幕僚一手主導，但其混亂的手法引發內部強烈反彈，因為該裝甲旅的大批裝備與先遣官兵其實早就已經抵達波蘭。

國會跨黨派氣炸　怒轟川普「依法未諮詢」將施加壓力

這項突如其來的決定，隨即在國會引爆徹夜怒火。民主黨籍眾議員柯特尼（Joe Courtney）當面痛批拉內夫，痛陳這項決定向外界傳遞了有關川普對歐洲承諾非常糟糕的訊息，「坦白講，不只是我們的對手在關注，我們的盟友也在看。」

不只是民主黨反對，國會共和黨人同樣不買帳。眾議院軍事委員會首席共和黨議員羅傑斯（Mike Rogers）與首席民主黨議員史密斯（Adam Smith）罕見同聲譴責，對五角大廈在未通知、未諮詢國會的情況下擅自做決定表達強烈不滿。

導火線疑與德國總理言論有關　川普放話「還要砍更多」

消息人士透露，這次取消波蘭部署，實際上是美國本月宣布調整歐洲兵力布局的一環。而這一連串政策劇變的導火線，疑似與德國總理弗里梅爾茨（Friedrich Merz）先前的言論有關。當時梅爾茨公開質疑川普解決中東衝突的能力，並稱伊朗「羞辱」了美國，引發川普大發雷霆。

隨後，五角大廈便宣布從德國撤走5000名部隊，並取消了拜登政府時期規劃在歐洲部署飛彈砲兵部隊的計畫。原本關係密切的波蘭，被視為收留這批從德國撤出美軍的最佳地點，未料如今連本土增兵波蘭的計畫也一併遭赫格塞斯砍掉。

五角大廈澄清「非臨時起意」　波蘭總理發聲安撫民心

面對國會鋪天蓋地的質疑與各界困惑，五角大廈發言人巴爾德斯（Joel Valdez）極力澄清，強調這項決策是經過「全面且多層次的程序」評估，並反駁外界說法，「這並不是一個突發的臨時決定，將其描述為臨時起意是不正確的。」

波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）也在記者會上公開安撫民心，強調已獲得美方保證，這些決定純屬「後勤與物流性質」，不會直接影響到波蘭的安全與嚇阻能力；波蘭國防部長科西尼亞克-卡米什（Wladyslaw Kosiniak-Kamysz）也表示，這屬於美國整體駐歐兵力調整，波蘭無須過度恐慌。

軍方官員指出，在本輪裁軍後，駐歐美軍人數將回落至2022年俄烏戰爭爆發前的水平。目前全歐洲仍有約8萬名美軍進駐，即便德國被砍走5000人，當地仍保有3萬多名美軍兵力，規模僅次於日本，美國在中東與非洲的跨國行動，依然高度仰賴德國基地的戰略中繼角色。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
476 2 8327 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／孫安佐慘了！　遭警方帶走
孫安佐測試自製火槍　檢警要辦了
520二周年／法案瞎忙、人事延宕　2026選舉是打破藍綠僵局
最便宜特斯拉Model 3有望登台　台灣送測埋伏筆
台積電重返！龍潭阿婆「不想搬」　66戶居民成關鍵

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普訪中團登機前一刻「所有中國物品」全丟垃圾桶　禮物也不能留

黎智英難釋放？　川普曝與習近平對話：這關很棘手

創歷任紀錄！　川普2.0對台軍售總額已「超越拜登」

美國突取消「4000美軍派駐波蘭」計畫　國會跨黨派氣炸

川普稱「百億對台軍售」是絕佳談判籌碼　下秒再批台灣偷走晶片

川普：我任內中國不會攻台　但卸任後可能動手

川普不希望看到有人走向獨立：台灣不要期待美無條件軍事支持

川普狠人！　趁習近平不在「偷翻小本本」被拍

華府和談未止戰　以色列、真主黨互相攻擊

美伊僵局挫美股！道瓊收黑537點　台積電ADR大跌3.16％

網友一早衝擎天崗朝聖野戰桌　發現「證物」興奮狂跳XD

結束三天兩夜訪華行程　川普搭乘空軍一號返美

馬斯克晚宴上超夯！　雷軍找自拍遭「扮鬼臉」回應

南港學生校內遇害犯人留下DNA 真相卻沉睡21年｜鑑識專家 謝松善阿善師｜台北校園命案●上｜《我在案發現場》

川習茶敘登場！　川普：美中達成非常棒的貿易協議

川普前進中南海「對花感興趣」！　習近平爽快「送種子」給他

營養師高敏敏曝代謝卡關警訊 教你輕鬆打造輕盈體態

密室逃脫扮吊死鬼「29歲女員工亡」！哥心碎曝：爸媽無法講話睡覺

川習會首日接連爆3衝突！　「白宮幕僚遭踩、特勤被擋」美方怒：鬧劇

貓咪躺階梯上雙手抽動　迷之行為超像網路迷因

川普訪中團登機前一刻「所有中國物品」全丟垃圾桶　禮物也不能留

黎智英難釋放？　川普曝與習近平對話：這關很棘手

創歷任紀錄！　川普2.0對台軍售總額已「超越拜登」

美國突取消「4000美軍派駐波蘭」計畫　國會跨黨派氣炸

川普稱「百億對台軍售」是絕佳談判籌碼　下秒再批台灣偷走晶片

川普：我任內中國不會攻台　但卸任後可能動手

川普不希望看到有人走向獨立：台灣不要期待美無條件軍事支持

川普狠人！　趁習近平不在「偷翻小本本」被拍

華府和談未止戰　以色列、真主黨互相攻擊

美伊僵局挫美股！道瓊收黑537點　台積電ADR大跌3.16％

研究曝醫學生「沉默文化」　看前輩犯錯恐使「病人危急」多不敢講

通緝犯落跑還毆警！躲化糞池全身屎被逮　警消水柱幫洗澡

生完才懂！蘿莉塔崩潰認了「尷尬隱疾」急就醫：誇張到坐立難安

打零工裝修喝酒胡鬧被炒魷魚！工人揪輸贏　慘被7人圍毆頭爆血

快訊／孫安佐慘了！實測「自製武器」火焰風暴狂噴　警方帶回偵訊

擎天崗野戰被抓包！一票人點頭認「會盯直播」曝原因：必看

川普訪中團登機前一刻「所有中國物品」全丟垃圾桶　禮物也不能留

快訊／騎士季後賽主場不敗神話破滅　活塞康寧漢21分8助攻逼出G7

孫安佐測試自製火槍！河堤狂噴「恐怖火光」惹議　檢警要辦了

台股本周大怒神行情　00991A逆勢吸金居冠

【超驚喜】意外拍到柯爾鴨生蛋瞬間　網友爆笑：午餐加菜

國際熱門新聞

川普：台灣不要期待美無條件軍事支持

川普狠人！　趁習近平不在「偷翻小本本」被拍

習近平問是否護台　川普：我不談這個

對台軍售　川普：會跟治理台灣的人溝通

川普：我任內中國不會攻台　卸任後可能動手

川普：百億對台軍售是絕佳談判籌碼

Gmail新帳號重大改變「免費空間恐大砍10GB」　Google曝解方

美伊僵局挫美股　道瓊收黑537點

LVMH集團8.5億美元賣了Marc Jacobs

川普返國途中與高市早苗通話：對日本提供極大協助

台灣人落網！大馬警破「豪華毒淫趴」逮152人

華府和談未止戰　以色列、真主黨互相攻擊

川普2.0對台軍售總額已「超越拜登」

黎智英難釋放？　川普：這關很棘手

更多熱門

相關新聞

川普今抵北京　美軍「末日飛機」提前起飛

川普今抵北京　美軍「末日飛機」提前起飛

美國總統川普（Donald Trump）正式開啟訪陸行程，預計於今（13）日晚間抵達北京，展開為期三天兩夜的訪問，而在川普專機抵達前，被譽為美軍最強空中堡壘、具備指揮核大戰能力的「末日飛機」E-4B已先行現蹤，引發外界高度關注。

美軍彈藥不夠？　戰爭部長斥「愚蠢誇大」

美軍彈藥不夠？　戰爭部長斥「愚蠢誇大」

不滿被動挨打　沙烏地「秘密參戰」炸伊朗

不滿被動挨打　沙烏地「秘密參戰」炸伊朗

見習談伊朗戰爭　川普：不覺得需中國幫忙

見習談伊朗戰爭　川普：不覺得需中國幫忙

五角大廈：美伊戰爭開支「飆破9300億」

五角大廈：美伊戰爭開支「飆破9300億」

關鍵字：

美軍北約波蘭德國軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

B.A.D解散21年…他罕見露面！超狂身世曝光

小網紅17歲高中生上學遇死劫　騎微電車撞電桿亡

人妻控夫性侵衝醫院驗傷　私密處驗出「陌生男DNA」

川普：台灣不要期待美無條件軍事支持

不碰炸物也中鏢！男愛吃2食物「肝臟一片白」醫看傻

温嵐傳敗血症急送ICU！吳宗憲聞訊哽咽祈禱

超特殊性癖「每次讓男友開心」！妹子驚見手機崩潰

「擎天崗野戰5分鐘」誰發現的？43位網友在線直擊

南投地檢電腦遭病毒攻擊　竟是檢察官看色情網站

震撼喜訊！奧運雙金天后首曬孕肚照

只剩他了　姊淚幫癌弟繳清26.9萬罰鍰

川普狠人！　趁習近平不在「偷翻小本本」被拍

習近平問是否護台　川普：我不談這個

酒後撿屍女友人！高雄男噴400萬換免囚

代理變冒牌　假保養品8年撈13.6億

更多

最夯影音

更多
網友一早衝擎天崗朝聖野戰桌　發現「證物」興奮狂跳XD

網友一早衝擎天崗朝聖野戰桌　發現「證物」興奮狂跳XD
結束三天兩夜訪華行程　川普搭乘空軍一號返美

結束三天兩夜訪華行程　川普搭乘空軍一號返美

馬斯克晚宴上超夯！　雷軍找自拍遭「扮鬼臉」回應

馬斯克晚宴上超夯！　雷軍找自拍遭「扮鬼臉」回應

南港學生校內遇害犯人留下DNA 真相卻沉睡21年｜鑑識專家 謝松善阿善師｜台北校園命案●上｜《我在案發現場》

南港學生校內遇害犯人留下DNA 真相卻沉睡21年｜鑑識專家 謝松善阿善師｜台北校園命案●上｜《我在案發現場》

川習茶敘登場！　川普：美中達成非常棒的貿易協議

川習茶敘登場！　川普：美中達成非常棒的貿易協議

熱門快報

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面