川普不希望看到有人走向獨立：台灣不要期待美無條件軍事支持

▲川習會。（圖／路透社）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）接受專訪指出，他不希望看到有人走向台灣獨立，同時對台灣與中國發出警告，提醒台北方面不要期待若自身行動引發戰爭，美國會無條件提供軍事支持。

川普接受福斯新聞專訪時直言「不想看到有人走向獨立（I'm not looking to have somebody go independent.）」，川普認為兩岸關係維持中立，並強調美國對台政策並未改變。他直言不希望看到美軍必須飛行9500英里去打一場戰爭，希望兩岸都能冷靜下來。

▲習近平與川普在中南海會晤。（圖／翻攝央視）

兩岸局勢與軍售卡關

中國國家主席習近平向川普強調台灣是最重要問題，處理不好兩國就會爆發衝突。而川普面對已經卡關在國務院、總額高達140億美元的美國對台軍售案，至今依然拒絕承諾是否會正式批准推進。

川普對軍售案語帶保留表示自己可能會做也可能不會，因為美國不想看到戰爭。他認為如果兩岸能維持現狀，中國方面應該就會接受，但不希望有人因為覺得有美國支持就宣稱要走向獨立。

川習會觸及台灣深水區

川普在空軍一號上向媒體記者補充說明，習近平對於台灣問題的立場表現得非常強硬，而自己對此並沒有做出任何承諾。他透露雙方在這次會面中，針對台灣相關議題其實談了很多。川普透過這次專訪與後續發言，明確劃出美方底線，也為未來的台美中三方關係走向，投下了不確定的變數。