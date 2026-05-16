川普狠人！　趁習近平不在「偷翻小本本」被拍

▲川普在川習會餐會上偷翻筆記本引起討論。（圖／翻攝IG／itsnotsatire，下同）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平14日在北京結束會談，隨後舉行國宴。席間卻拍到川普趁著習近平不在座位時，翻閱桌上的一份文件，這逗趣又驚人的舉動，引發網路社群熱烈討論。

這場川習會在14日正式落幕後，雙方代表團在人民大會堂共進晚餐。這段在網路瘋傳的影片顯示，川普趁著對方離座的空檔，突然動手打開放在桌上的文件檔案，快速看了幾秒鐘後才若無其事地闔上。

偷看文件引發社群熱議

當時坐在旁邊的美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）全程目睹這一切，卻只是默默看著，完全沒有出聲阻止。許多人想起先前中共前總書記胡錦濤在黨代會上拿習近平資料看卻被帶走的往事，戲稱他是全球唯一敢動這東西的狠人。

也有許多網友開玩笑表示，這次川普的指紋這下被中國全拿走了。不過也有民眾發現，由於畫面中的文件封面上印有美國總統徽章，所以這大概只是川普自己的演講稿或者是桌上的菜單。

網友笑稱肯定看不懂中文

外界猜測習近平平時也不可能把真正的機密筆記直接留在桌上，通常都會放在衣服裡的小本子。而且中方高層的官方資料必定全都是中文，大家紛紛笑稱，就算川普真的翻看，重點是根本也看不懂內容。