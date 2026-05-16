華府和談未止戰　以色列、真主黨互相攻擊

▲以色列、真主黨相互攻擊。（圖／路透社，下同）

記者葉國吏／綜合報導

以色列與真主黨雖在4月達成停火協議，但雙方衝突未曾停歇，以軍今再度對黎巴嫩南部泰爾地區發動新一波空襲，造成至少37人受傷，真主黨則發射無人機隊反擊。

聯合國駐黎巴嫩人道主義協調員瑞薩（Imran Riza）譴責，持續的軍事攻擊帶來不可接受的傷亡，並強調外交努力是終止暴力的關鍵機會。此時以色列與黎巴嫩特使正於華府進行第2天的和平談判。

戰火重創南部泰爾地區

法新社記者目擊當地發生多起空襲，其中兩次集中在泰爾市附近，黎巴嫩官方媒體指出，另一起攻擊目標甚至波及醫院附近、由在地非政府組織營運的中心。

這波針對黎南泰爾地區的襲擊，黎巴嫩衛生部證實至少造成37人受傷，傷者包含6名醫護人員、9名女性以及4名兒童，無情戰火導致大量無辜平民百姓與醫療人員受創。

以軍擴大撤離令真主黨反擊

以色列軍方發布正式聲明表示，以色列國防軍已開始著手打擊黎巴嫩南部泰爾地區的真主黨基礎設施，以軍隨後更向黎南5個城鎮和村莊發出撤離警告，之後又追加新的擴大撤離命令。

面對以軍攻勢，真主黨今天也做出反擊，宣稱已發射攻擊型無人機隊，直接打擊以色列北部納哈瑞雅附近的以軍軍營，雙方一來一往死傷不斷，也讓華府的和平談判面臨嚴峻考驗。