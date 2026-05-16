對台140億美元軍售將很快定　川普：我要先跟治理台灣的人談談

▲美國總統川普表示，跟「治理台灣的人」討論後，他很快會對軍售案做出決定。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

美國總統川普15日結束訪中行程返回美國，飛行過程中他在空軍一號談到台灣議題，他強調未對中國國家主席習近平做出任何承諾，至於美國對台灣的140億美元軍售案，他不久後就會做出決定，不過在此之前，他會先跟「正在治理台灣的人」談一談。

習近平談台獨 川普稱未做任何保證

川普15日表示，習近平在「台灣問題」上跟他聊了非常多，習近平的態度與立場相當強硬，尤其不願見到台灣走向獨立，因為這將引發非常嚴重的衝突，他聽完習近平的看法後，未做出任何回應或承諾。

被問若台海衝突 川普拒表態是否出兵

另外，川普也透露，習近平曾直接問他，若中國對台灣發動攻擊，美國是否會保衛台灣，他當時拒絕回答這個問題，只說「我不談這個」、「我認為我們現在最不需要的，就是一場發生在9500英里外的戰爭」，他還告訴媒體，「只有一個人知道這個問題的答案，你知道是誰嗎？就是我，我就是那個唯一的人」。

140億美元軍售案 川普稱很快拍板

針對外界關注的對台140億美元軍售，川普坦言，他尚未決定是否要批准，但會在很短時間內做出決定，他說，「我會做出決定，你知道的，但我必須跟那一位、跟『正在治理台灣的人』談談，你知道他是誰」。