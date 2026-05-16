Gmail新帳號重大改變「免費空間恐大砍10GB」！　Google親曝解方

▲Google已證實，正在部分地區針對新建立帳號測試新的儲存政策。（圖／記者吳立言攝）



記者曾羿翔／綜合外電



外界日前傳出，Google正在調整Gmail免費儲存空間政策，部分新用戶建立帳號後，免費容量可能不再直接享有過去的15GB，而是先提供5GB，若用戶新增並驗證手機號碼，才可取得原本的15GB 容量，引發使用者關注。

新帳號免費容量傳縮水 Google證實部分地區測試

綜合外媒報導，Google已向外媒證實，確實正在部分地區針對新建立帳號測試新的儲存政策。Google表示，這項測試是為了持續提供高品質的儲存服務，同時鼓勵用戶完善帳號安全設定，提升帳號保護與資料復原能力。

雖然Google並未說明實際受影響的地區，但外媒指出，近期相關用戶回報多來自非洲國家。這也意味著，若測試結果符合Google預期，未來不排除成為更多地區新用戶註冊Gmail時的常態做法。

既有15GB帳號暫不受影響

外界推測，Google可能正在嘗試透過手機號碼驗證等方式，降低部分用戶大量建立多個Gmail帳號、藉此取得免費雲端儲存空間的情況。不過，若用戶已擁有享有15GB免費儲存空間的Gmail或Google帳號，目前並不會受到這項測試政策影響。

這項測試雖尚未擴及全球，但由於Gmail15GB免費空間長期被視為Google帳號的基本服務之一，若未來正式推行，將可能成為Gmail免費儲存政策的一項重大調整。