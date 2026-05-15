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習近平直球問「是否捍衛台灣」　川普：我不談這個

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）表示，習近平問他，中國攻擊台灣，美國是否將捍衛台灣，他拒絕回答。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）15日結束訪華行程，他在乘坐空軍一號回國途中告訴媒體，中國國家主席習近平在會談中曾問他，如果中國攻擊台灣，美國是否將捍衛台灣，他拒絕回答這個問題，「我說，我不談這個」。

習近平當面提問保台　川普稱自己拒絕回答

根據美媒CNBC報導，川普15日在空軍一號上接受媒體訪問時，被詢問到若中國對台灣發動攻擊，美國是否會保衛台灣，他說，「今天，習近平問我，是否會派兵保衛台灣？但我拒絕回答他這個問題，我說，我不談這個」、「我認為我們現在最不需要的，就是一場發生在9500英里外的戰爭」。

川普還說，「我不想這麼說，但只有一個人知道這個問題的答案，你知道是誰嗎？就是我，我就是那個唯一的人」。

不過，川普也說，他不希望看到任何國家獨立，「而且，你知道，我們可能要跋涉9500英里去打仗，我不想那樣，所以我希望他們冷靜下來，希望中國冷靜下來」、「我們不想打仗，維持現狀，我認為中國不會介意，但我不希望有人說，因為美國支持我們，所以我們要獨立。」

習近平警告台灣問題　稱處理失當恐爆衝突

習近平在川習會上曾向川普表示，台灣問題是中美關係中最重要的問題，若處理得當，雙邊關係就能維持穩定，若處理失當，兩國就會發生碰撞甚至衝突，將把整個中美關係推向危險境地。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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