日本「黑熊闖入大樓」畫面曝！民眾受困5樓　現場傳2聲槍響

記者王佩翊／編譯

日本青森市市中心一棟13層高的複合式大樓「Cross Tower A-BAY」15日遭一頭體型壯碩的黑熊闖入，而黑熊在大樓內移動的畫面也隨之曝光，現場民眾陷入恐慌。警方目前已經獲報前往現場，並在大樓出口設置捕獸籠，而傍晚現場則傳出2聲震撼槍響。

根據《青森放送》報導，這頭黑熊15日下午3時30分從大樓「Cross Tower A-BAY」入口闖入，直接進入這棟集結了商店、診所與住宅的13層建築。由於事發當時大樓正值正常營業時間，店內民眾與醫護人員見狀嚇得魂飛魄散，紛紛往高樓層逃命。

警方獲報後隨即出動防暴警察封鎖現場，甚至在傍晚傳出2聲震撼槍響。目前已知仍有部分民眾受困於大樓5樓。

一名在大樓內工作的超商店員餘悸猶存地表示，「我當時一轉頭看向通道側的入口，就發現一頭熊站在那裡！我立刻叫上其他員工跟客人趕快逃到外面。」店員也感嘆，從沒想過黑熊會出現在這麼熱鬧的市中心，直到現在手還在發抖。

事發現場位於青森市的核心地段，緊鄰單向4線道的國道4號與通稱「柳町通」的縣道交叉口。警方接報後不敢大意，派出大批配戴防暴裝備、持盾牌的警官包圍大樓。下午5時前，相關單位已在大樓的2個出入口緊急設置「捕獸籠」，試圖誘捕黑熊。

根據最新消息，傍晚6時過後，現場突然傳出「砰、砰」2聲清脆的槍音。目前仍無法確認是否為獵友會開槍擊斃或僅是威嚇射擊，但現場氣氛已緊繃到最高點。

事實上，青森市中心自14日晚間起就陸續傳出黑熊在住宅區出沒的消息，沒想到不到24小時，黑熊竟然直接闖入人潮眾多的商辦大樓。截至目前為止，大樓5樓仍有部分民眾因受驚避難而困在室內，警方正嘗試在確保安全的情況下進行救援。